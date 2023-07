Iserlohn Kangaroos besetzten erste Ausländer-Position

Iserlohn. Ein amerikanischer College-Spieler soll in der kommenden Saison bei den Iserlohn Kangaroos in der 2. Basketball-Bundesliga ProB für Furore sorgen.

Die Iserlohn Kangaroosfreuen sich, die Verpflichtung von Travis Henson für die kommende Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ProB bekannt zu geben. Der 1,98 Meter große Forward soll die Kangaroos als vielseitiger Spieler verstärken, das gab der Verein in einer Pressemitteilung am Freitag bekannt. „Travis Henson blickt bisher auf eine beeindruckende Karriere zurück, die seine herausragenden Fähigkeiten und seine Leistung unterstreichen“, finden die Iserlohn Kangaroos. Bereits während seiner Zeit an der Potomac Highschool konnte Henson als Leistungsträger im Jahr 2017 die Region-Championship gewinnen.

Nach seinem erfolgreichen Highschool-Abschluss machte sich Henson über einen Zeitraum von zwei Jahren, von 2018 bis 2020, am Junior College Angelina in Texas für ein NCAA-Team interessant. Auch hier konnte er sein Talent unter Beweis stellen und wurde in das First-Team All Conference gewählt. Mit durchschnittlich 15,8 Punkten und 4,9 Rebounds pro Spiel zeigte er sein Potenzial als Scorer und Rebounder. Besonders bemerkenswert war seine überragende Wurfquote von 40,8 Prozent jenseits der 3er-Linie, die seine Treffsicherheit und damit eine seiner Stärken aufzeigt.

Travis Henson freut sich auf die Iserlohn Kangaroos

„Ich habe immer davon geträumt professionell Basketball zu spielen und alles dafür getan. Es ist mir eine Ehre, nun bei den Iserlohn Kangaroos meinen ersten Profivertrag zu unterschreiben. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass das Trainerteam und das Management wirklich davon überzeugt waren, dass ich gut in die diesjährige Spielidee passe“, meint Travis Henson und fügt hinzu: „Ich hatte auch den Eindruck, dass sie mir zutrauen, einen positiven Einfluss auf das Team auf und neben dem Platz zu haben. Ich freue mich sehr darauf, den europäischen Basketball kennenzulernen und werde alles dafür tun, dass wir möglichst viele Siege einfahren.“

Der Club ist sicher, dass der Linkshänder mit seiner bisherigen Erfahrung und seinem beeindruckenden Leistungsniveau eine wertvolle Ergänzung für das Team sein wird. „Mit seiner Vielseitigkeit, seinem überaus athletischen Spielstil und seinen exzellenten Wurfqualitäten wird er das Team definitiv verstärken“, ist der ProB-Ligist überzeugt. Dieser Meinung ist auch Headcoach Dennis Shirvan: „Travis Henson hat bereits in verschiedenen Stufen seiner Basketballkarriere gezeigt, dass er ein talentierter und engagierter Spieler ist. Wir freuen uns, ihn in unserem Team willkommen zu heißen und sind zuversichtlich, dass er einen signifikanten Beitrag zum Erfolg der Iserlohn Kangaroos leisten wird.“

Kangaroos-Geschäftsführer ist überzeigt von Travis Henson

Geschäftsführer Michael Dahmen freut sich ebenfalls über den geglückten Transfercoup: „Travis hat ein sehr hohes Leistungspotenzial und ist ein außerordentlich flexibler Spieler. Ich bin mir sicher, dass unsere Trainer ihn schnellstmöglich mit dem europäischen Stil vertraut machen werden und alle eine große Freude an seiner Spielweise haben werden. Auch in der bisherigen Kommunikation kann man schon erahnen, dass Travis Henson einen guten Charakter besitzt, er durch seine Art auch das Team weiterbringen wird.“

