Iserlohn Kangaroos: Die Lage vor dem ewig jungen Duell

Iserlohn. Das Derby gegen die EN Baskets Schwelm gehört für die Basketballer der Iserlohn Kangaroos stets zu den absoluten Saisonhöhepunkten.

In dieser Saison scheinen die Rollen im Vorfeld klar verteilt. Während die EN Baskets bislang eine überzeugende Saison spielen und aktuell mit acht Siegen bei nur vier Niederlagen auf Rang drei liegen, würden die Kangaroos auf Platz neun – Stand jetzt – sogar ihr Minimalziel „Erreichen der Play-offs“ erneut verpassen. Dementsprechend unzufrieden zeigte sich unter der Woche auch Kangaroos-Geschäftsführer Michael Dahmen. „Ich fordere gerade in dem jetzt anstehenden Derby zum Jahresabschluss von jedem einzelnen Spieler einen 100-prozentigen Einsatz und Kampf bis zur Schlusssekunde. Das habe ich zuletzt bei einigen der Jungs vermisst.“

Dass sich die Leistungskurven der Baskets und der Kangaroos im bisherigen Saisonverlauf so unterschiedlich entwickeln würden, war nach dem Vorbereitungsspiel noch nicht zu erahnen. Das hatten die Iserlohner über weite Phasen noch eindeutig dominiert und am Ende mehr als deutlich mit 91:70 gewonnen. Überragender Akteur war damals auf der Seite der Kangaroos Travis Henson, der die Fans mit 33 Punkten ein ums andere Mal von den Sitzen riss. Mit dem US-Amerikaner ist allerdings auch schon ein gravierender Grund genannt, warum das Team von Dennis Shirvan in der Neuauflage an diesem Samstag nur die Außenseiterrolle innehat. „Travis wird gegen Schwelm aufgrund seiner Verletzung nicht auflaufen können“, bedauert Iserlohns Headcoach. „Seine Spielweise wird uns natürlich fehlen, aber die anderen Jungs sind heiß, wollen einen harten Kampf liefern und das Derby unbedingt gewinnen.“

Knieverletzung nicht so gravierend wie zunächst befürchtet

Und auch in Sachen Travis Henson haben die medizinischen Untersuchungen unter der Woche nicht den befürchteten Super-GAU ergeben. „Travis muss wegen seiner Knieverletzung nicht operiert werden und fällt definitiv damit auch nicht wie zunächst angenommen bis zum Ende der Saison aus“, atmet Dennis Shirvan auf, „er fühlt sich bereits besser und wird vielmehr ab der kommenden Woche wohl wieder ins Training einsteigen.“

Hoffnungsvolle Signale aus dem Kangaroos-Kader

Auch vom übrigen Kader der Iserlohner kann Shirvan durchaus hoffnungsvolle Signale vermelden. „Die aus ihren Verletzungen zurückgekehrten Ben Uzoma, Sam Mpacko und David Pavljak hatten eine weitere Trainingswoche, um an ihrer Kondition und den spielerischen Automatismen zu arbeiten, und auch Joe Konradt ist nach seinem Infekt in der vergangenen Woche wieder fit.“

Mehr Interessantes aus dem Lokalsport

Trotzdem weiß der Iserlohner Trainer natürlich genau, wie schwer die Aufgabe gegen die Baskets wird. „Ich rechne mit einer ganz toughen Nummer. Schwelm ist für jeden Gegner eine ganz unangenehme Truppe, die nach jetzt vier Siegen in Folge gegen uns mit richtig breiter Brust auflaufen wird.“ Die Baskets spielten eine unheimlich aggressive Verteidigung und seien von der Dreierlinie „gnadenlos“. Ein Erfolgsrezept für seine Kangaroos könne sein, Schwelm wie bereits in der Vorbereitung überhaupt nicht erst in die Partie kommen zu lassen und dann 40 Minuten eine Top-Defense zu spielen. „Und wenn ich 40 Minuten sage, meine ich auch 40 Minuten und nicht nur 35 oder vielleicht nur eine Halbzeit“, macht Iserlohns Headcoach klar. „Außerdem dürfen wir Schwelm nicht unnötig viele Punkte von der Freiwurflinie erlauben“ – was bedeutet, dass die Kangaroos zwar aggressiv verteidigen müssen, sich aber keine überflüssigen Fouls leisten dürfen.

Viktor Ziring wechselte im Sommer die Seiten

Einen möglichen Faktor zum Überraschungserfolg sieht Dennis Shirvan zudem im Heimvorteil. „Ich bin mir sicher, dass die Halle rappelvoll sein und brennen wird. Wir müssen es schaffen, die zusätzliche Motivation durch unsere Fans in unser Spiel mitzunehmen.“ Diesen Ansporn wird ein Kangaroos-Spieler sicherlich nicht brauchen: Viktor Ziring trug in der vergangenen Spielzeit noch das gelb-blaue Schwelmer Trikot. Bei Iserlohns Pointguard ist das letzte Derby natürlich noch im Gedächtnis. Für alle anderen: Die Kangaroos drehten damals in der Schwelm-Arena einen Acht-Punkte-Rückstand 90 Sekunden vor Schluss durch einen nervenstarken Marko Boksic an der Freiwurflinie noch zum umjubelten 85:84-Auswärtserfolg. „Die Spieler, die dabei waren, erinnern sich noch gut an das Spiel. Wir können aber nicht in der Vergangenheit leben, sondern müssen jetzt das Ruder für uns rumreißen“ so Ziring.

Kangaroos liegen in der langjährigen Bilanz knapp vorne

Die Partie gegen Schwelm ist bereits seit vielen Jahren ein Duell der ganz besonderen Art. In der Spielzeit 2023/24 kommt es zum siebten Mal in Folge zum ProB-Derby. Bislang hatten die Kangaroos sieben Mal die Nase vorn, fünf Mal jubelte am Ende die Mannschaft von Schwelms Trainer Falk Möller. Dass der Heimvorteil dabei allerdings nicht unbedingt ausschlaggebend sein muss, bewies in diesem ewig jungen Duell die letzte Saison eindrucksvoll. Dort entschieden jeweils die Gäste die Partie für sich. „Das Derby steht immer für Tempo, hohe Intensität und Spannung bis zur letzten Sekunde. Unsere Fans dürfen sich also auf jeden Fall auf eine packende Partie freuen“, ist sich Dennis Shirvan sicher.

Die Statistik

Iserlohn Kangaroos - EN Baskets Schwelm, Samstag, 19.30 Uhr, Matthias-Grothe-Halle

Kader: Ziring, Kordel, Mpacko, Ladine, Konradt, Marei, Groh, Almstedt, Pavljak, Dahmen, Uzoma, Treichel; nicht dabei: Henson.

Letzte Spiele: Iserlohn: 64:86 Rist Wedel (A), 86:105 Köln (H) - Schwelm: 95:83 Bernau (H), 99:85 Herfod (A); Saison 2022/23: 64:85 (H), 85:84 (A)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe