Iserlohn Kangaroos holen Mpacko aus Düsseldorf

Samuel Mpacko überzeugte in der letzten Saison nicht nur in den beiden Spielen gegen die Kangaroos.

Iserlohn. Der 24-jährige Point Guard mit Pro-B-Erfahrung soll für mehr Qualität und Flexibilität bei den Iserlohner Basketballern sorgen.

Die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos vermelden ihren zweiten Neuzugang: Samuel Mpacko kommt vom bishrigen Ligarivalen ART Giants Düsseldorf. In der vergangenen Saison lief er zweimal gegen das Team von Dennis Shirvan auf, und beide Male überzeugte er. Nach dem Aufstieg der Düsseldorfer in die ProA hat sich der frisch gebackene DM-Dritte im 3X3-Basketball nach neuen Herausforderungen umgeschaut und ist in Iserlohn fündig geworden.

„Dennis und ich haben uns erst telefonisch ausgetauscht, dann persönlich kennengelernt und gemeinsam trainiert. Und dann ging alles relativ schnell“, erzählt der gebürtige Hamburger. „Die Perspektiven, die der Verein mir bietet, haben mich überzeugt.“ Gelistet ist der 1,87 m große Spielmacher als Point Guard, aber ebenso wie Ruben Dahmen und Toni Prostran kann er beide Guard-Positionen bekleiden.

Chefcoach Dennis Shirvan froh über zusätzliche Variabilität

„Jetzt haben wir eine Kombination, die schon außergewöhnlich ist. So können wir variabel agieren und haben gleich drei starke Spieler mit großem Spielverständnis und enorm guter Übersicht auf dieser Position“, sagt Shirvan. Und Geschäftsführer Michael Dahmen ergänzt: „Die Gespräche mit Samuel waren sehr unkompliziert und angenehm. Er gibt uns durch seine Spielweise Qualität und Tiefe und bringt viel Erfahrung ein.“ Mpacko zeichnet sich auch durch seine Athletik aus und ist für die gegnerische Defensive stets gefährlich. Knapp 36 Prozent seiner Würfe von jenseits der Dreierlinie jagte der 24-jährige Student in der vergangenen Spielzeit durch die Reuse. „Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben bei den Kangaroos und habe das Gefühl, dass zwischenmenschlich und sportlich alles passt“, sagte er nach seiner Verpflichtung.

Der aktuelle Kader für die Saison 22/23: Joshua Dahmen, Ruben Dahmen, Toni Prostran, Emil Loch, Elias Marei, Mathias Groh, Samuel Mpacko.

