Iserlohn Kangaroos trennen sich von Headcoach Dennis Shirvan

Kurz vor dem 18. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga ProB gibt es Veränderungen auf der Trainerposition in der Waldstadt. Die Iserlohn Kangaroos gaben am Mittwochmittag in einer Pressemeldung bekannt, dass sie sich nach mehr als sechs Jahren von Headcoach Dennis Shirvan getrennt haben. Shirvan, der zunächst die zweite Mannschaft von der Oberliga in die 2. Regionalliga geführt hatte, wurde in der Saison 2019/20 Assistant Coach des damaligen Trainers Milos Stankovic in der ProB und in der darauffolgenden Saison von Stephan Völkel, von dem er zum Ende der Saison 2020/21 das Amt des Cheftrainers übernahm. Zu Beginn der Saison 21/22 erhielt Dennis Shirvan einen 3-Jahresvertrag als Headcoach der Kangaroos, der somit zum Ende dieser Saison ausgelaufen wäre.

Die nun getroffene Entscheidung der Freistellung von Shirvan wurde aufgrund der jüngsten sportlichen Niederlagenserie getroffen, in der das Team aus den letzten zehn Spielen lediglich zwei Siege verzeichnen konnte. Geschäftsführer Michael Dahmen äußerte sich zur Entscheidung: „Dennis hat sich während der gesamten Zeit seiner Tätigkeit mehr als gefordert eingesetzt und war definitiv ein ‚Players-Coach‘ und für den Club immer ansprechbar. Mir persönlich tut es leid, diese Entscheidung treffen zu müssen, aber am Ende geht es um den Verein und nicht um Personen. Es zählen auch die Resultate und die Entwicklung. Unserer Ansicht nach benötigen wir einen neuen Impuls, um das Momentum des Erfolges wieder auf unsere Seite zu bekommen. Wir sind schon fest der Überzeugung, dass unser Team sich bisher unter Wert verkauft hat und das Potenzial zu besseren Leistungen hat. Jetzt gilt es auch für alle Spieler zu zeigen, was in ihnen steckt und schnellstmöglich den nächsten Schritt zu tätigen, um aus dem Abstiegskampf so schnell wie möglich herauszukommen“.

Dennis Shirvan, der in den letzten drei Jahren bei den Iserlohn Kangaroos sowohl seine B-Lizenz als auch seine A-Lizenz erwarb, zeigte während seiner Trainerlaufbahn seinen großen Ehrgeiz und den Wunsch voranzukommen. Wir danken Dennis von ganzem Herzen für seinen unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm für seine private und basketballerische Zukunft alles erdenklich Gute.“

Die Iserlohn Kangaroos werden weiterhin mit Assistant Coach Toni Prostran zusammenarbeiten, der aktuell auch als Interimscoach fungieren wird. „Wir sind mit Toni übereingekommen, dass er in den nächsten Tagen das Training leiten wird, wir aber versuchen so schnell wie möglich einen neuen Headcoach zu verpflichten, damit das Team für die letzten neun Spiele der Hauptrunde neue Impulse erhält“, gibt Manager Michael Dahmen die aktuellen Pläne bekannt. Für den kommenden Spieltag in Wolmirstedt wird das Team von Toni Prostran, mit Unterstützung von Michael Dahmen und Timothy Judtka, gecoacht.

