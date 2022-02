Iserlohn Roosters: 1491 Plätze sind verfügbar

Volle Ränge gibt es in der Eissporthalle am Seilersee vorerst nicht.

Iserlohn. Nur Dauerkarteninhaber erhalten Zutritt bei den Iserlohn Roosters. Aber nicht für alle gibt es Tickets.

Jetzt haben die Iserlohn Roosters Klarheit. Gemäß der neuen Corona-Schutzverordnung können sie 30 Prozent der Zuschauerkapazität am Seilersee nutzen, also 1491 Personen Einlass gewähren. Dabei gilt die Maskenpflicht und sowie die 2G+-Regelung (vollständige Drittimpfung oder vollständige Zweitimpfung plus Schnelltest), und zwar für alle Besucher ab zwölf Jahre. Für Jüngere genügt der Nachweis eines negativen Tests.

Anders als im Dezember können die Roosters aber nicht allen Dauerkarteninhabern Platz bieten. Denen wird in einem ersten Schritt die Möglichkeit gegeben, freiwillig auf die Zugangsberechtigung für alle Spiele zu verzichten, zu denen nicht alle Besitzer von Saisontickets zugelassen werden können. Hierbei handelt es sich nach jetzigem Stand um die Partien gegen Augsburg (13.2.), Nürnberg (18. 2.), Wolfsburg (27. 2.) und Berlin (6. 3.). Bereits geleistete Zahlungen werden anteilig auf die Rechnungsstellung für die kommende Saison angerechnet.

Zur Unterstützung des Klubs können die Fans auch erklären, von ihrem Anspruch aus den bereits geleisteten Zahlungen abzusehen. Wer sich nicht äußert, behält den Anspruch die Dauerkarte. Der Verzicht kann bis Donnerstag (15 Uhr) per E-Mail unter Angabe des Namens und des Codes auf der Dauerkarte an tickets@iec.de angemeldet werden. Danach wird das weitere Vorgehen kommuniziert.

Sofern die Zahl der Dauerkarten nach Berücksichtigung der Verzichtserklärungen unter 1491 liegt, behalten all diese Tickets ihre Gültigkeit. Sofern die Zahl über der Grenze liegt, wird die Karte für die betreffenden Spiele ausgesetzt, die anteilige Rückabwicklung für geleistete Zahlungen erfolgt nach der Saison. In diesem Fall startet am Freitagmorgen im Online-Ticketshop ein Vorverkauf für das Spiel gegen Augsburg, zu dem zunächst nur die Dauerkarteninhaber Zugang haben. Sollten Restkontingente bleiben, gehen diese am Samstag in den freien (Online-)Verkauf.

