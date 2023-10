Iserlohn Roosters: Privatsphäre von Manager verletzt

Iserlohn. Nach der Niederlagenserie der Roosters richtet sich die Wut einiger Fans gegen Manager Hommel. Der Club verurteilt Verletzungen der Privatsphäre.

Im Zuge der Trennung von Cheftrainer Greg Poss ist auch die Kritik an Christian Hommel, Manager der Iserlohn Roosters, noch einmal lauter geworden. Dabei ist es aber offenbar nicht geblieben. Wie der Klub am Mittwochmorgen bekanntgegeben hat, sind offenbar Grenzen überschritten worden. Roosters-Boss-Wolfgang Brück findet in einer Mitteilung deutliche Worte:

„Nach der Freistellung von Cheftrainer Greg Poss haben Unbekannte die Privatsphäre unseres Sportlichen Leiters Christian Hommel und seiner Familie in nicht akzeptabler Weise verletzt. Auf Wunsch der Betroffenen haben wir entschieden, keine Details zu veröffentlichen. Wir am Seilersee stellen hierzu unmissverständlich klar: Uns ist bewusst, dass die aktuelle sportliche Situation der Iserlohn Roosters alles andere als zufriedenstellend ist. Wir als handelnde Personen müssen uns der daraus resultierenden Kritik stellen. Persönliche Anfeindungen und das Eindringen in die Privatsphäre unserer Verantwortlichen, Spieler, der administrativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor allem ihrer Familien werden wir niemals dulden. Diese Grenze darf nicht überschritten werden, Vorkommnisse dieser Art sind vollkommen inakzeptabel. Dass dies am vergangenen Wochenende geschehen ist, zeigt, dass es Personen gibt, die bereit sind, gesellschaftliche und soziale Konventionen mit Füßen zu treten. An dieser Stelle ist eine rote Linie überschritten worden.“ Brück fügte außerdem hinzu, dass man sich rechtliche Schritte vorbehält.

Iserlohn Roosters mit Appell an die eigene Fangemeinde

In diesem Zuge richtete er auch einen Appell an die gesamte Fangemeinde: „Wir möchten alle Anhänger unseres Klubs auffordern, ihre Sinne zu schärfen. Bitte lassen Sie nicht zu, dass Grenzen überschritten werden. Weisen Sie bitte in ihrem Umfeld eindringlich darauf hin, dass die Würde jedes einzelnen Menschen über allem steht.“ Das Wort „allem“ wurde in der Original-Mitteilung in Versalien geschrieben.

Die Veröffentlichung enthielt auch eine Stellungnahme der Fanbeauftragten Matthias Schlüter, Daniel Kosdei und Tobias Luig, die sich von den Geschehnissen distanzieren und sie scharf verurteilen: „Respekt ist für uns als Fanvertreter ein wichtiger Faktor. Kritik der Fans, so, wie sie bei den letzten Spielen von der Tribüne geäußert wurde, ist absolut legitim und war auch auf jeden Fall im Rahmen. Persönliche Anfeindungen sowie Eingriffe in das Privat- oder Familienleben Einzelner sind aber ein ganz anderes Kaliber und überschreiten eindeutig eine Grenze. Das ist ein Verhalten, welches nicht nur niemand vor seiner Haustür braucht, sondern das darüber hinaus auch vereinsschädigend ist und unsere Fankultur in ein schlechtes Licht rückt. Bleibt bei allen Emotionen sachlich und respektvoll und haltet bitte auch Euer Umfeld dazu an, Roosters-Fans! Nur auf diesem Wege kommen wir aus der derzeitigen Lage heraus – gemeinsam!“

