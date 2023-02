Iserlohn Roosters behalten nur einen Zähler

Iserlohn. Das Sechs-Punkte-Spiel gegen Nürnberg geht in der Verlängerung zugunsten der Franken aus. Das zweite Drittel hatten Play-off-Charakter.

Das ist bitter: Im Heimduell mit Play-off-Rivale Nürnberg Ice Tigers müssen die Iserlohn Roosters mit einem Punkt leben. Sie verloren das unterhaltsame Spiel in der Verlängerung.





Eishockey, DEL: Iserlohn Roosters - Nürnberg Ice Tigers 4:5 (1:2, 3:1, 0:1) n.V. Im ersten Drittel gelang es den Roosters nicht, eine Dominanz an den Tag zulegen, wie es von einem Heim-Team in dieser entscheidenden Saisonphase gegen einen Gegner auf Augenhöhe zu erwarten ist. Und wahrscheinlich haben sich die Schützlinge von Greg Poss inklusive ihres Trainers selbst einen ganz anderen Auftakt vorgenommen. Über ansatzweise gute Gelegenheiten kam Iserlohn zunächst nicht hinaus, während Nürnberg die höherwertigen Chancen besaß und dann auch verdientermaßen in Führung ging. Patrick Reimer setzte sich gegen Tim Bender durch und feuerte die Scheibe derart humorlos hinter Hannibal Weitzmann ins Tor, dass dass sie sofort wieder heraussprang. Erst nach Videobeweis wurde der Treffer offiziell anerkannt.

Erneuter Rückstand im ersten Unterzahlspiel

In den folgenden fünf Minuten steigerten sich die Roosters nicht gerade, trotzdem gelang der Ausgleich. Mit einem Traumpass auf Kaspars Daugavins hebelte Anthony Rech die gesamte Gäste-Verteidigung aus, sodass Daugavins wie beim Penalty aufs Tor der Ice Tigers marschieren konnte und Goalie Niklas Treutle dann auch überwand. Nur 13 Sekunden später bekam Brent Raedeke vier Minuten wegen hohen Stocks aufgebrummt. Und nur 53 Sekunden dauerte es bis zur erneuten Gäste-Führung. Nicholas Welsh hielt aus der Distanz drauf, Weitzmann parierte vor die Füße des zentral postierten Ryan Stoa – 1:2. In der einzigen Powerplay-Phase der Roosters hatten Sena Acolatse mit einem Pfostenschuss, Casey Bailey und Émile Poirier gute Chancen, repariert werden konnte der Spielstand bis zur Pause aber nicht mehr.

Zweites Drittel bietet höchsten Unterhaltungswert

Nach der Pause nahm die Partie Fahrt auf, was an stark verbesserten Hausherren lag. Zugute kam ihnen ihre zweite Überzahlphase, in der es reihenweise zu guten Abschlüssen durch Daugavins, Poirier, Eric Cornel und Eugen Alanov kam. Den effizientesten Schuss gab aber Colin Ugbekile ab. Poirier war mit dem Schuh noch dran, sodass Treutle keine Abwehrchance besaß – 2:2. Nach Iserlohns erstem Treffer dauerte es nicht lange bis zum erneuten Nürnberger Gegenschlag, doch diesmal langten die Roosters doppelt zu. Bis zum 3:2 waren es nur drei Stationen: Hubert Labrie spielte zu Raedeke, der Alanov in Szene setzte. Und Alanov, der ganz viel Platz hatte, schlug kurz vor seinem Schuss noch einen Haken, mit dem er Treutle gewaltig irritierte. Plötzlich stand es 3:2 und die bis dahin so soliden Ice Tigers standen auf einmal unter Zugzwang. Zugute kam ihnen eine Strafe gegen Labrie.

Nürnberg kopiert seinen 2:1-Führungstreffer

Das 3:3 ließ nicht lange auf sich warten. Verblüffend war, dass es beinahe eine Kopie des 1:2 war. Wieder gab es einen Schuss aus dem Hinterhalt, wieder lauerte Stoa erfolgreich auf den Rebound. In beiden Fällen wurde er von Torsten Ankert beschattet, beim 3:3 bekam Iserlohns Kapitän den Puck an den Schlittschuh und dadurch nicht unter Kontrolle. Es war jetzt ein Spiel mit offenem Visier. Die Devise beider Teams lautete nicht, hinten den eigenen Laden dicht zu halten, sondern dem Gegner den nächsten Schlag zu versetzen. Und das gelang den Roosters: Sena Acolatse traf mit dem vierten Powerplay-Tor des Abends.

Im letzten Durchgang wurde der Fuß etwas vom Gas genommen, Die Ice Tigers wussten, dass es für sie bei einem fünften Gegentreffer richtig schwierig werden würde. In der Luft lag dieses Tor in der 43. Minute, als John Broda und Chris Brown alleine auf Treutle zuliefen, Broda aber nur den Pfosten traf. Das Auslassen solcher Chancen rächte sich: Elis Hede stand in der 51. Minute sträflich frei und war zur Stelle – 4:4. Unverdient war das nicht. Die Ice Tigers taten, ähnlich wie im ersten Drittel, wieder mehr für das Spiel. 30 Sekunden vor Spielende hatte Schmölz noch eine Großchance, doch die Rettungstat von Weitzmann war größer. Somit rettete er die Roosters in die Overtime, in der er allerdings machtlos gegen den allein auf ihn zustürmenden Daniel Schmölz war.

Tore: 0:1 (5:34) Reimer (Weber, Bodnarchuk), 1:1 (9:34) Daugavins (Rech, Buschmann), 1:2 (10:40) Stoa (Welsh/5-4), 2:2 (24:27) Poirier (Daugavins, Ugbekile/5-4), 3:2 (25:22) Alanov (Labrie, Raedeke), 3:3 (28:24) Stoa (Welsh/5-4), 4:3 (32:21) Acolatse (Poirier, Daugavins/4-3), 4:4 (50:49) Hede (Leonhardt, Lobach), 4:5 (60:36) Schmölz.

