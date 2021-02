Iserlohn Roosters bei der Mannschaft der Stunde

Iserlohn. Die Grizzlys Wolfsburg haben die letzten fünf Spiele gewonnen, während der Iserlohner Abwärtstrend unverkennbar ist.

Fünf Tage ohne Spiel haben die Iserlohn Roosters gerade hinter sich gebracht, und eine so lange Pause werden sie bis zum Ende der Gruppenspiele im Norden nicht mehr erleben. Dass die Zeit zum intensiven Training genutzt wurde, ist selbstverständlich, aber es gab auch viel Redebedarf. Der feststehende Abgang von Chefcoach Jason O’Leary wurde natürlich diskutiert, und eine offizielle Verlautbarung könnte wohl unter dem Motto „so ist das eben im Profigeschäft“ laufen.

Wie sehr die Spieler der bevorstehende Wechsel beschäftigt, wird man an diesem Donnerstag möglicherweise an ihrer Vorstellung in Wolfsburg ablesen können. Mit dem Auftritt in der Volkswagen-Stadt beschließen sie das zweite Drittel der Gruppenphase, das weitaus weniger erfolgreich verlaufen ist als das erste. Denn nach ihrem letzten Aufeinandertreffen Mitte Januar hatten die Roosters 17 Punkte auf dem Konto, die Grizzyls zehn. Mittlerweile sind diese vorbei gezogen, weil fünf Siege in Folge gelangen.

Neuzugang Griffin Reinhart ist bereit für das Debüt

Dabei gab es in den Heimspielen gegen Berlin, Bremerhaven und Düsseldorf sogar die volle Ausbeute. Die Sauerländer gewannen in diesem Zeitraum nur in Krefeld und in der Verlängerung gegen Köln, und sie müssen künftig ganz sicher wieder häufiger punkten, wenn die Play-offs keine Illusion bleiben sollen. Dass sie in Wolfsburg in fünf der letzten sechs Spiele gepunktet haben, ist immerhin ein gutes Omen. Aber Trainer Jason O’Leary weiß, wie schwer es beim defensivstarken Team von Pat Cortina wird. „Das ist eine Mannschaft mit Talent und Erfahrung, die ein sehr konsequentes System ohne Scheibe spielt und sehr effektiv ist. Die brauchen nicht viele Chancen.“ Dass die Grizzyls ergebnistechnisch sehr gut in Schwung sind, macht die Aufgabe nicht leichter.

In den letzten Trainingseinheiten hat der Coach viel Wert auf Tempo gelegt - in den Offensivaktionen ebenso wie vor dem eigenen Tor. Dort fordert er mehr Konsequenz, um Nachschusschancen zu unterbinden. „Wir bekommen einfach noch zu viele Gegentore.“

Zur erfolgreichen Umsetzung aller Vorgaben kann so ziemlich der komplette Kader beitragen. Nur Jake Weidner und Ryan O’Connor sind am Abend nicht dabei, aber bei beiden glaubt Jason O’Leary, dass sie bis zum Heimspiel gegen Bremerhaven am kommenden Dienstag einsatzfähig sind.

Geplant ist in Wolfsburg das Debüt des neuen Verteidigers Griffin Reinhart. Das Ergebnis des abschließenden medizinischen Tests steht zwar noch aus, doch nach dem ersten Trainingseinheiten glaubt der Coach, dass der Kanadier bereit ist. Wie die Roosters auflaufen und wie die Angriffsreihen diesmal formiert werden, lässt er offen. Mehr Durchschlagskraft und Treffsicherheit wären allerdings nicht verkehrt, denn mit Toren wurde in den letzten Wochen gegeizt.

Die Wolfsburger hatten nach ihrem Gastspiel in Düsseldorf nur einen Ruhetag, aber dass man aus kurzen Pausen nicht zwingend einen Nachteil ableiten kann, erfuhren die Roosters ja gegen Berlin.