Iserlohn Roosters bestätigen Aufwärtstrend gegen Wild Wings

Iserlohn. Mit einem 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)-Erfolg gegen die Schwenninger Wild Wings gewinnen die Iserlohn Roosters ihr drittes Spiel in Folge.

Nach Berlin stand für die Iserlohn Roosters (Platz 11) im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings (Platz 12) das nächste Duell gegen einen direkten Konkurrenten auf dem Programm. „Wenn wir heute nicht punkten, war der Sieg in Berlin nur halb soviel wert“, forderte Trainer Greg Poss vor der Partie Zählbares aus dem „Geflügelduell“.

Die Gäste kamen ziemlich ausgeruht an den Seilersee, war es für sie der erste Einsatz nach der Länderspielpause. Entsprechend druckvoll agierten die Wild Wings daher auch in der Anfangsphase und nutzen manche Lücke in der Iserlohner Defensive zu gefährlichen Schüssen. Hannibal Weitzmann, der erneut den Vorzug vor Andreas Jenike erhalten hatte, zeigte sich auf dem Posten. Auch als Kaspars Daugavins einen haarsträubenden Querpass vor das eigene Tor spielte und Feist völlig frei vor dem Roosters-Kasten auftauchte. Echte Chancen konnten die Hausherren in den ersten zehn Minuten nicht für sich verbuchen. Auch nicht im Powerplay.

Roosters mit viel Schussglück

Da schien es schon fast sträflich, wie Kris Foucault (10.), Brent Raedeke und Sena Acolatse (12.) ihre Möglichkeiten ausließen. Trotzdem blieb das Schussglück auf Seiten der Roosters, als Sena Acolatse aus der Drehung einfach mal draufhielt und zur Führung einnetze. Eine durchaus glückliche Führung. Die aber am Ende des Drittels dann verdient war, weil man im Anschluss mehr Spielanteile für sich verbuchen konnte. „Wir haben die guten Sachen aus Berlin mitgenommen. Die Beihilfe zum Tor gibt mir nochmal Extraenergie. Wir müssen hinten heraus die Scheibe aber einfacher spielen“, erklärte Yannick Proske bei Magenta Sport.

+++ Mehr zu den Roosters: So lief der 4:2-Erfolg bei Meister Berlin +++

Mit dem Paukenschlag zum 2:0 starteten die Roosters in den Mittelabschnitt. Ryan O‘Connor hatte nach Émile Poiriers Pass sehr viel Platz im Powerplay und schlenzte trocken ein. Die frühe Zwei-Tore-Führung gab dem Poss-Team Sicherheit. Vor dem eigenen Tor hielten sie die Wild Wings, die jetzt natürlich aufmachen mussten, auf Distanz. Hannibal Weitzmann hatte mit den Fernschüssen die auf seinen Kasten kamen, keine Probleme. Nur einmal musste er sein ganzes Können (36.) auspacken, als Spink nach Konter über Indrasis den Anschlusstreffer auf der Kelle hatte.

Weitzmann war erneut der Rückhalt der Roosters

Umso bitterer war es daher, dass er sich bei Schwenningens Anschluss die Scheibe mit der Kufe nach einem Bandenabpraller von Trivellato selbst über die Linie schob. Die bis dahin unterhaltsame Partie blieb für die 3855 Zuschauer spannend. Die Intensität entlud sich dazu nach Drittelende, als aus einer Rangelei beim Bully sich ein handfester Boxkampf zwischen Lean Bergmann und Pfaffengut entwickelte. Beide erhielten dafür fünf Strafminuten, Bergmann noch zwei obendrauf.

Im Schlussdrittel ging es rauf und runter, wobei Schwenningen näher am Ausgleich waren als die Roosters ihrem dritten Treffer. Aber wie schon zuvor fiel auch in dieser Phase der Treffer für die Sauerländer. Völlige unspektakulär sorgte Kris Foucault für die Entscheidung. Kaspars Daugavins setzte den Schlusspunkt ins leere Tor.

Tore: 1:0 (15:30) Acolatse, 2:0 (21:23) O‘Connor (5-4), 2:1 (35:25) Trivellato, 3:1 (56:59) Foucault, 4:1 (58:58) Daugavins (EN)

