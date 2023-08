Iserlohn Roosters: Das passiert beim öffentlichen Training

Iserlohn. Die intensive Vorbereitung auf die neue DEL-Saison beginnt in diesen Tagen. Am Samstag laden die Iserlohn Roosters zum öffentlichen Training ein.

Die Iserlohn Roosters haben Details zum öffentlichen Training am nächsten Samstag bekanntgegeben. Freier Einlass in die Eissporthalle ist ab 9.45 Uhr, die eigentliche Einheit startet um 10.15 Uhr und dauert 90 Minuten.

Bei der Erstauflage dieses Formats im Jahr 2019 konnten die Besucher den Anweisungen des damaligen Trainers Jason O’Leary lauschen. Allerdings ließ die Akustik stark zu wünschen übrig, weshalb diese Idee zunächst nicht weiter verfolgt wurde. Nun wird mit Coach Greg Poss ein neuer Anlauf unternommen, zusätzliche Lautsprecher sollen für ein besseres Verständnis sorgen.

Spezielle Karten zum Autogrammsammeln

Auf Verständnis in ganz anderem Sinn hoffen die Roosters bei der Autogrammstunde, die um 12.45 Uhr hinter der Halle starten soll. Klassische Autogrammkarten des neuen Teams werden am Samstag nämlich noch nicht verfügbar sein, weil der Fototermin erst am Freitag ist. Die Roosters haben aber angekündigt, extra angefertigte Karten zur Verfügung zu stellen. Zum Rahmenprogramm gehört eine Hüpfburg, und auch Maskottchen Icey wird sich unters Fan-Volk mischen. Mitglieder des neuen Roosters-Kids-Clubs haben nach der Autogrammstunde die Möglichkeit, an einer Kabinenführung mit Betreuer Thorsten Weber und Spielerpate Charlie Jahnke teilzunehmen.

