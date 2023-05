Iserlohn Roosters: Das sind die nächsten beiden Neuzugänge

Kevin Reich und Emil Quaas vom ERC Ingolstadt feiern den Sieg nach dem Spiel zwischen den Eisbären Berlin gegen den ERC Ingolstadt am 22. März in Berlin. In der nächsten Saison spielen die Beiden bei den Iserlohn Roosters

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters vermelden die beiden nächsten Neuverpflichtungen. Das Duo kommt vom aktuellen DEL-Finalteilnehmer ERC Ingolstadt.

Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Saison Torhüter Kevin Reich und den Verteidiger Emil Quaas vom diesjährigen Vizemeister ERC Ingolstadt. Beide waren neben dem ERC in der DEL auch für Red Bull München aktiv und wurden an der Red Bull- Nachwuchsakademie ausgebildet.

Emil Quaas mit 16 Einsätzen in der Champions Hockey League

Der gebürtige Berliner Quaas fand über den Nachwuchs der Eisbären und die Jungadler Mannheim seinen Weg an die Akademie und damit auch in die höchste deutsche Spielklasse. Der 26-Jährige hat über 200 DEL-Spiele absolviert, absolvierte 16 Einsätze in der Champions Hockey League und stand bereits fünf Mal in den Play-offs. „Für mich ist es wichtig, in der kommenden Saison viel Vertrauen zu bekommen, um mich weiterzuentwickeln. Ich will in Iserlohn Verantwortung übernehmen und bin hundertprozentig überzeugt von der Art Eishockey, die wir im kommenden Jahr spielen wollen“, sagt Quaas zu seinem Wechsel.

Beide wurden an der Red Bull-Nachwuchsakademie ausgebildet

„Emil ist hervorragend ausgebildet und bringt auch von der Einstellung her die richtigen Voraussetzungen mit, um ein wichtiger Baustein unseres Systems zu werden. Er steht für Konstanz und Zuverlässigkeit“, freut sich Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer. Und noch einer freut sich ganz besonders über seinen Wechsel: Für den gebürtigen Iserlohner Kevin Reich schließt sich mit der Rückkehr an den Seilersee ein Kreis. Bis zur U16 stand Reich am Seilersee zwischen den Pfosten, ehe es über Krefeld und Mannheim an die Red Bull-Nachwuchsakademie ging.

Für Kevin Reich schließt sich der Kreis

Darüber hinaus sammelte Reich auch Erfahrungen in der nordamerikanischen Nachwuchsliga USHL. Die ersten DEL-Einsätze absolvierte der 27-Jährige für Red Bull München, 2021 folgte dann der Wechsel nach Ingolstadt. Über seine gesamte Profi-Karriere weist Reich eine Fangquote von knapp 91 % auf, in seinen zwölf Play-off-Spielen sogar eine Fangquote von 91,6 %. Auch in den diesjährigen Playoffs glänzte Reich insbesondere in der Halbfinalserie gegen die Adler Mannheim, sorgte unter anderem mit zwei Shutouts und spektakulären Saves in der Crunchtime dafür, dass sein Team ins Finale einziehen konnte.

„Ich freue mich unglaublich, in der DEL zukünftig für meinen Heimatverein auflaufen zu können. Ich stand als Teenie auf dieser unglaublichen Stehplatztribüne und habe davon geträumt, selbst mal für die Roosters unten auf dem Eis zu stehen. Daher bin ich sehr glücklich darüber, dass Christian und Greg von meinen Leistungen überzeugt sind und mir zutrauen, Teil des Torhüter-Duos in der kommenden Saison zu sein“, sagt Reich.

In der Kabine Identität und Identifikation vorleben

„Nicht nur aufgrund seiner Iserlohner Wurzeln können wir uns bei Kevin sicher sein, dass er rund um die Uhr für unseren Club brennen wird und daher auch in der Kabine die Identität und Identifikation vorlebt, die wir brauchen. Wir haben seine Entwicklung stets sehr genau verfolgt und freuen uns darauf, dass wir in der kommenden Saison mit ihm und Andy Jenike zwei ambitionierte deutsche Torhüter zwischen den Pfosten haben, die sich gegenseitig zu Höchstleistungen pushen werden“, sagt Hommel.

