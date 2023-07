Iserlohn Roosters: Dieser ehemalige NHL-Top-Pick kommt

Iserlohn. Flügelstürmer Michael Dal Colle verstärkt die Iserlohn Roosters in der kommenden Saison. Das gab der DEL-Club am Donnerstagvormittag bekannt.

Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Saison den Flügelstürmer Michael Dal Colle. Der 27-jährige Kanadier spielte in der vergangenen Saison bei TPS Turku in der finnischen Liiga. Das Engagement in Finnland war sein erstes in Europa, zuvor war Dal Colle sieben Spielzeiten innerhalb der Organisation der New York Islanders aktiv.

Die Islanders hatten den Linksschützen im NHL-Draft 2014 an fünfter Stelle ausgewählt. Insgesamt bringt Dal Colle die Erfahrung von 116 NHL-Spielen (21 Punkte) für die Islanders und 220 AHL-Spielen (125 Punkte) für deren Reserveteam in Bridgeport mit an den Seilersee. In Turku war Dal Colle in der abgelaufenen Saison mit 19 Punkten in 36 Spielen der beste ausländische Scorer seines Teams.

„Michael konnte die hohen Erwartungen, die nach dem Draft zu Beginn seiner Profi-Karriere in ihn gesetzt wurden, nicht vollends erfüllen und hat in Nordamerika oftmals in Rollen gespielt, in denen sein Scoring-Touch nicht vollends zur Entfaltung gekommen ist. Es spricht für seine Einstellung und kämpferischen Qualitäten, dass er trotzdem insgesamt sieben Jahre in der Organisation der Islanders verbracht und über 100 NHL-Spiele absolviert hat. Gepaart mit seinem großen Potenzial macht ihn das zu einem sehr interessanten Spieler, der hervorragend in das Profil passt, das wir gesucht haben“, erklärt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer.

„Ich habe während meiner Zeit in der Organisation der Islanders mit großartigen Spielern und Coaches zusammengearbeitet und eine Menge gelernt. Ich sehe mich als Zwei-Wege-Stürmer, möchte aber natürlich auch einen gewissen Anteil zum Scoring beisteuern. Die Umstellung, nach Europa zu gehen, hat in der vergangenen Saison eine Weile gedauert. Nun bin ich aber sehr froh, bei den Roosters auch in der kommenden Saison die Möglichkeit zu haben, in einer europäischen Top-Liga zu spielen“ sagt Dal Colle, der am Seilersee die Rückennummer 91 tragen wird.

Der Kader der Iserlohn Roosters für die Saison 2023/2024 nach aktuellem Stand:

Tor: Andreas Jenike, Kevin Reich, Finn Becker.

Verteidigung: Ben Thomas (CAN), Mitch Eliot (USA/CAN), Emil Quaas, Hubert Labrie (CAN), Lukas Jung, Leonhard Korus, Maxim Rausch, Nils Elten, Tim Bender, Colin Ugbekile.

Angriff: Michael Dal Colle (CAN), Tyler Boland (CAN), Drew LeBlanc (USA), Marcel Barinka, Balazs Sebök (HUN), Florian Elias, Cedric Schiemenz, Charlie Jahnke, Maciej Rutkowski, Eric Cornel (CAN), John Broda, Sven Ziegler, Yannick Proske, Lennard Nieleck.

Headcoach: Greg Poss (USA )Assistant Coach: Pierre Beaulieu (CAN) Goalie-/Videocoach: Cam MacDonald (CAN)

