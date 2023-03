Iserlohn Roosters: Erste Personalentscheidung ist getroffen

Iserlohn. Bei den Iserlohn Roosters ist die erste Personalentscheidung nach dem Verpassen der Playoffs gefallen. Sie betrifft Spieler Kris Foucault.

Er wird seine Schlittschuhe vorübergehend an den Nagel hängen. Das gab der Stürmer am Dienstag via Instagram bekannt. Der 32-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison lediglich 19 DEL-Spiele und stand zuletzt am 30. November 2022 für die Sauerländer auf dem Eis. Eine Gehirnerschütterung setzte den Kanadier außer Gefecht. „Das war’s. Meine 12. Profi-Hockey-Saison ist in den Büchern. Ich möchte meinen Teamkollegen und meiner Familie Danke dafür sagen, dass sie in dieser sehr harten Saison zu mir gehalten haben. Wie viele von Euch wissen, leide ich seit den letzten drei Monaten an einer Gehirnerschütterung. Nach langem Überlegen habe ich mich entschieden, einen Schritt zurück vom Eishockey zu machen, um mich auf das gesund werden zu konzentrieren. Ich denke, dass ich noch viel als Spieler zu geben habe und hoffe, dass ich irgendwann wieder gesund bin und wieder spielen kann“, schreibt Foucault.

Sechs Tore und zwölf Beihilfen für Kris Foucault

In der abgelaufenen Saison erzielte er sechs Tore und zwölf Beihilfen. Foucault kam 2021 vom Meister Eisbären Berlin an den Seilersee und haderte häufig mit Verletzungen. In seinen sieben DEL-Jahren in Wolfsburg (2016-2019), Ingolstadt (2019/20), Berlin (2020/2021) und Iserlohn absolvierte er lediglich in Ingolstadt eine komplette Saison.

Unterdessen gibt es Gerüchte, dass die Iserlohn Roosters für die kommende Spielzeit Elias Lindner vom Absteiger Bietigheim an der Angel haben. Das berichtet die Bietigheimer Zeitung. Neben den Roosters sollen auch die Schwenninger Wild Wings im Rennen sein. Der U23-Stürmer kam vom EHC München zu den Steelers und erzielte in seiner zweiten DEL-Saison sieben Scorerpunkte (1 Tor, 6 Assists).

