Iserlohn Roosters fahren mit breiter Brust nach Berlin

Iserlohn. Jetzt gilt’s für die Mannschaft von Brad Tapper: Das erste Play-off-Spiel bei den Eisbären steigt

Bizarr war es auf jeden Fall, und im Grunde sogar respektlos. Da springen die Iserlohn Roosters in ihrem letzten Hauptrundenspiel noch auf den Play-off-Zug auf, doch vielerorts lautete die Nachricht des Tages, dass dieser Zug ohne die Düsseldorfer EG abfährt. Womit nebenbei auch der Fall eingetreten ist, dass erstmals seit Einführung der Play-offs in der Saison 1980/81 kein rheinisches Team mitmischt.

Je weiter man sich vom Seilersee entfernt, desto weniger wird der Mannschaft von Brad Tapper zugetraut. Doch Iserlohns Trainer sieht darin einen Vorteil für sein Team. „Alle Welt erwartet, dass Berlin das Halbfinale erreicht. Entsprechend groß ist aber der Druck, der auf den Eisbären lastet“, sagte er am Montag kurz vor der Abfahrt in Richtung Hauptstadt, wo an diesem Dienstag um 19.30 Uhr das erste von maximal drei Duellen steigt. Vor allem wies Tapper darauf hin, dass in drei Spielen alles passieren könne. Nichts anderes geht Christian Hommel durch den Kopf. „Das wird ein Mammutprojekt, ist aber auch machbar. Wir sind gierig und werden schauen, was wir zaubern können.“

In die jüngsten Spiele der beiden Kontrahenten kann jetzt viel hineininterpretiert werden. Die Eisbären hatten ihr Play-off-Ticket seit Wochen in der Tasche, und sie wussten auch, dass sie als Erster der Nordstaffel in die heiße Phase starten würden, während die Roosters permanent unter Zugzwang standen. Das hat Kraft gekostet, so dass die Frage im Raum steht, ob die Mannschaft noch „genug Körner im Tank“ hat, wie es inzwischen heißt. Doch Hommel macht sich keine Sorgen. „Jetzt werden noch mal neue Energien freigeschaufelt.“

Einen ausgeklügelten Plan, den Hommel mit Tapper nach langen Überlegungen ausgebrütet hat, gibt es nicht. „Wichtig wird sein, dass wir von der Strafbank wegbleiben, genauso schlau spielen, wie wir es in den letzten zwei, drei Spielen gemacht haben, mit Geduld agieren und auf die Momente warten.“

Zu den Berliner Stärken und Schwächen wollte er sich dagegen nicht äußern, und auch die Stellungnahme zu den Ausfällen in den eigenen Reihen kam ihm nur zögerlich über die Lippen. Fehlen würden „die üblichen Verdächtigen“, also auf jeden Fall Dieter Orendorz und Steve Whitney. „Ansonsten wird es das Line-up des jüngsten Spiels sein.“

Mit dabei ist also auf jeden Fall auch Verteidiger Jens Baxmann, der gegen Ingolstadt nach seiner Verletzungspause erstmals wieder mitwirkte. „Die Spielpraxis hat mir gut getan“, sagte der 36-Jährige vor einem für ihn besonderen Duell. Denn vor seinem Wechsel ins Sauerland 2019 verbrachte er seine gesamte DEL-Zeit in Berlin, bestritt 860 Spiele für die Eisbären und wurde siebenmal Meister. „Als wir in dieser Saison das erste Mal gegen Berlin gespielt haben, war ich fast erschrocken, dass aus meiner Zeit nur noch fünf Leute übrig geblieben sind“, erwähnt er die Fluktuation bei den Eisbären, die früher viel Wert auf Kontinuität legten. Er erwähnt, dass sein Ex-Klub in der Endphase nicht mehr so dominant auftrat und in der Verzahnungsrunde mit dem Süden auch nur fünf Punkte mehr holte als die Roosters. In der Nordserie lag die Differenz noch bei 15 Zählern. „Wir haben eine gute Mannschaft und brauchen uns nicht zu verstecken.“ Er sagt aber auch, dass man bei allem Selbstvertrauen nicht kopflos über das Eis laufen dürfe. Und weiter: „Ich denke, dass Brad Tapper einen guten Plan für uns hat.“

Gemeinsame Planung von Roosters und der DEG

Der Berlin-Trip läuft für die Roosters nach dem üblichen Auswärtsspiel-Muster ab. Ankunft am Nachmittag vor dem Spiel, Ausrüstung verstauen, Abendessen. Am Spieltag dann ein leichtes Training, Mittagessen, Ruhe – und Spiel. Günstig ist es, dass wie bei der ersten Reise in die Hauptstadt in dieser Saison das Hotel ganz in der Nähe der Arena gebucht werden konnte, und dabei gab es bei aller Rivalität mit der DEG eine bemerkenswerte Absprache. Mannschaftsleiter Charles Kirchhoff: „Das Hotel hatten wir gemeinsam reserviert. Der Play-off-Teilnehmer nimmt die Buchung wahr, der Unterlegene kann ohne Zusatzkosten zurückziehen.“ Jetzt sind die Iserlohner vor Ort, und die aktuelle Nummer eins in NRW ist voller Tatendrang.