Iserlohn Roosters fehlt der Kapitän gegen Schwenningen

Iserlohn. Nach dem Auftakterfolg bei den Löwen Frankfurt wird ein Leistungsträger den Iserlohn Roosters am Sonntag bei der Heimpremiere fehlen.

Besser hätte der Start in die neue DEL-Saison wohl nicht verlaufen können. Die Iserlohn Roosters haben am ersten Spieltag in Frankfurt einen 3:2-Auswärtserfolg gefeiert. Der Sieg wurde allerdings teuer bezahlt. Der frisch gewählte Kapitän Hubert Labrie hat sich in der Partie verletzt und wird den Iserlohnern am Sonntag gegen Schwenningen fehlen. „Er hat eine Oberkörper-Verletzung erlitten. Deshalb muss er morgen pausieren“, meint Trainer Greg Poss beim Training am Samstagmittag.

Der Eckpfeiler in der Sauerländer Defensive spielte zwar die Begegnung noch zu Ende, klagte dann aber über Schmerzen im Oberkörper. „Gegen Schwenningen wird Hubert nicht spielen. Wie es nächstes Wochenende ausschaut, werden wir in der kommenden Woche beobachten. Wir schauen von Tag zu Tag“, gibt der Roosters-Coach zumindest eine leichte Entwarnung, dass es bei Labrie keine schwere Verletzung ist und der Kapitän somit nicht all zu lange ausfällt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe