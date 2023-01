Iserlohn Roosters feiern vierter Saisonsieg gegen Berlin

Iserlohn. Im Verfolger-Duell der DEL feierten die Iserlohn Roosters am Sonntag einen wichtigen 4:1-Heimerfolg gegen den Deutschen Meister Eisbären Berlin.

Nach drei Niederlagen in Folge konnten die Iserlohn Roosters am Sonntag wieder alle drei Punkte am Seilersee behalten. Im Verfolgerduell gegen die Eisbären Berlin brachte das Team von Trainer Greg Poss ihre Führung endlich im letzten Drittel über die Zeit.

Iserlohn Roosters – Eisbären Berlin 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). Anders als noch am Freitag in Bremerhaven waren die Sauerländer gegen Berlin sofort hellwach. Anthony Rech hatte nach nur 15 Sekunden bereits die Iserlohner Führung auf dem Schläger, die Scheibe konnte jedoch vor der Linie noch von einem Eisbären geklärt werden. Die Roosters spielten konzentriert und engagiert und beschäftigten die Gäste über weite Teile des ersten Drittels. Die Führung ließ dennoch weiter auf sich warten, auch, weil Emile Poirier einen Querpass von Bailey nicht verwerten konnte. Die Hausherren kämpften weiter um jeden Puck und das machte sich bezahlt. Alanov hielt den Puck an der blauen Linie im gegnerischen Drittel und schoss dann, von der linken Seite kommend, knapp am kurzen Pfosten vorbei (9.).

Berlin fand offensiv kaum statt. Die größte Chance besaß Fiore nach einem Konter, aber sein Handgelenkschuss konnte Andi Jenike mit dem Schoner am Kasten vorbeilenken. Ansonsten lief Berlin weitestgehend hinter den Iserlohnern her und kassierte dabei auch Strafen. Gleich die erste Überzahl nutzten die Sauerländer. Nach wenigen Sekunden hatten Poirier und Daugavins Eric Cornel im Zentrum freigespielt und der ließ Tobias Ancicka im Kasten der Berliner keine Abwehrchance (11.). Die Führung war zu diesem Zeitpunkt zweifelsfrei verdient und die Iserlohner legten nach. Nach schönem Pass von Raedeke lupfte Ziegler den Puck aus dem Slot hoch ins Netz zum 2:0 für die Roosters (14.).

Berlin kam nach schwachem Start im zweiten Drittel besser ins Spiel

In den Mittelabschnitt starteten die Gastgeber in Überzahl und hatten gleich durch Cornel die erste Möglichkeit. Sein Direktschuss konnte Ancicka allerdings parieren. Iserlohn hielt das Tempo weiter hoch und blieb selbst aktiv. So kam auch Brent Raedeke in aussichtsreicher Position zum Abschluss, aber erneut war bei Ancicka Endstation. In wenigen Situationen boten die Sauerländer den Eisbären einige Lücken auf der Eisfläche an, die Berlin zu Kontern nutzte. Zerter-Grossage scheiterte mit seinem Schuss allerdings an der Stockhand von Andi Jenike (29.). Gleich im Gegenzug besaß Ryan O’Connor die Chance, dass Ergebnis auf 3:0 zu erhöhen, doch sowohl sein Schuss, wie auch der Nachschuss von Rech, wehrte der Berliner Schlussmann ab. Mit viel Arbeit kämpfte sich Berlin allmählich in die Partie, ohne dabei aber die ganz großen Möglichkeiten zu besitzen. Gefährlicher blieben weiterhin die Iserlohner. Sebastian Streu sah den mitgelaufenen Eugen Alanov, doch der Stürmer scheiterte aus kurzer Distanz an Ancicka. So blieb die Begegnung auch nach 40 Minuten weiter spannend.

Kontrolliert ging es auch in den Schlussdurchgang, bis Brent Raedeke hinter dem eigenen Kasten die Scheibe vertändelte. Jenike konnte den ersten Schuss zwar noch abwehren, der Nachschuss von Matt White landete dann aber im Tor. Ging jetzt das große Nervenflattern bei den Sauerländern wieder los? Zunächst nicht, denn gleich im nächsten Angriff besaß Hubert Labrie die Chance, den alten Tor-Abstand wieder herzustellen. Sein Schlenzer strich allerdings knapp am Pfosten vorbei. Besser machte es wenig später Verteidiger-Kollege Ryan O’Connor. Poirier spielte den Puck nach einem gewonnenen Bully zurück an die blaue Linie und der Kanadier schoss die Scheibe in den Winkel zum 3:1 für die Roosters.

In der Endphase diesmal die Nerven und die Punkte behalten

Die Sauerländer machten nicht erneut den Fehler und stellten sich nur hinten rein um die Führung zu verteidigen. Diesmal agierten die Hausherren selbst und kamen so zu weiteren Chancen. Daugavins, Bailey und Ziegler scheiterten aber allesamt am Berliner Keeper. Als die Eisbären den Torhüter herausnahmen, hatte Emile Poirier das freie Tor vor Augen, schoss den Puck aber über das verwaiste Gehäuse der Gäste. Besser machte es der Stürmer eine Minute später, als er von der Mittellinie zum Endstand von 4:1 für die Hausherren traf. Danach feierten knapp 4.300 Zuschauer in der Balver Zinn Arena ihr Team.

Tore: 1:0 (10:45) Cornel (5-4/ Daugavins, Poirier), 2:0 (13:42) Ziegler (Raedeke, Bailey), 2:1 (42:22) White (Zerter-Grossage, Veilleux), 3:1 (46:32) O’Connor (Poirier), 4:1 Poirier (EN/ Daugavins)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe