Iserlohn Roosters geben ersten Neuzugang bekannt

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters haben ihren ersten Neuzugang vorgestellt. Christian Hommel verrät, warum man sich für Charlie Jahnke entschieden hat.

Die Iserlohn Roosters haben für die kommende Spielzeit den Stürmer Charlie Jahnke unter Vertrag genommen. Der 25-Jährige stand in der vergangenen Spielzeit bei den Nürnberg Ice Tigers unter Vertrag, kam aber verletzungsbedingt nur auf 13 Spiele und einen Scorerpunkt. Insgesamt hat Jahnke bereits über 200 DEL-Spiele (38 Punkte) für die Eisbären Berlin, die Düsseldorfer EG und die Ice Tigers in seiner Vita stehen.

Der Linksschütze ist gebürtiger Berliner und durchlief auch sämtliche Jugendteams der Eisbären, ehe ihm in der Saison 17/18 der Sprung zu den Profis glückte. Über Einsätze bei den Lausitzer Füchsen in der DEL2 empfahl sich Jahnke endgültig für die höchste deutsche Spielklasse und wechselte 2019 zur Düsseldorfer EG. Darüber hinaus kommt der gebürtige Berliner auch auf vier Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft (zwei Scorerpunkte).

Nach schwerer Verletzung nicht wieder in Tritt gekommen

„Charlie hat sein großes Talent in seiner Laufbahn immer wieder gezeigt, war zu Beginn der vergangenen Saison in Nürnberg auch in einer guten Rolle. Dann hat er sich leider schwer verletzt und ist nicht mehr richtig in Tritt gekommen. Jetzt ist er wieder fit und will sich bei uns beweisen. Er bringt die Anlagen und die Einstellung für die Spielweise, die wir uns vorstellen, mit und wir sind sehr froh, dass wir ihn von einem Wechsel nach Iserlohn überzeugen konnten“, erklärt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer.

Auch Jahnke hat sich fest vorgenommen, am Seilersee seine Top-Form wiederzufinden: „Ich bin sehr froh darüber, dass ich in Iserlohn für die kommende Saison das Vertrauen bekomme. Ich habe viel zu beweisen und bin von der Philosophie, die mir Christian Hommel und Greg Poss aufgezeigt haben, überzeugt. Ich weiß, dass das oftmals so daher gesagt ist, aber ich freue mich wirklich auch darauf, mal auf der ‚richtigen‘ Seite der Atmosphäre am Seilersee zu stehen. Es war für mich auch mit der Auswärtsmannschaft immer etwas Besonderes, in Iserlohn zu spielen“, betont Jahnke.

Der Kader der Iserlohn Roosters für die Saison 2023/2024 nach aktuellem Stand:

Tor: Andreas Jenike, Jonas Neffin, Finn Becker.

Verteidigung: Ryan O’Connor (CAN), Hubert Labrie (CAN), Lukas Jung, Leonhard Korus, Maxim Rausch, Nils Elten, Tim Bender, Colin Ugbekile, Torsten Ankert.

Angriff: Charlie Jahnke, Maciej Rutkowski, Eric Cornel (CAN), John Broda, Sven Ziegler, Yannick Proske, Lennard Nieleck, Casey Bailey (USA).

Headcoach: Greg Poss (USA), Assistant Coach: Pierre Beaulieu (CAN), Goalie-/Videocoach: Cam MacDonald (CAN)

