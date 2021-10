Iserlohn Roosters gewinnen Festival der vergebenen Chancen

Iserlohn. In 65 Minuten fallen am Seilersee nur zwei Treffer. Im Penaltyschießen besorgt Foucault mit dem 18. Versuch die Entscheidung.

Mit Ach und Krach haben die Iserlohn Roosters das Gesetz der Serie gebrochen: Erstmals sind sie in zwei Spielen nacheinander als Sieger vom Eis gegangen. Allerdings holten sie gegen mindestens ebenbürtige Bremerhavener nur zwei statt drei Punkte, weil die Entscheidung erst im Penaltyschießen fiel. Dort traf Kris Foucault mit dem insgesamt 18. Anlauf zum Sieg.





Eishockey, DEL: Iserlohn Roosters - Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:1 (0:0, 1:1, 0:0,) n.P. Foucault war es auch, der eine Überzahlsituation nutzte um die Roosters in Führung zu bringen. Über Casey Bailey und Ryan O’Connor kam er an die Scheibe, die er im kurzen Eck versenkte, nachdem kurz zuvor sein Pass auf Bailey aus nahezu identischer Position noch die falsche Entscheidung war. 23:20 Minuten waren bis dahin gespielt.

Die knapp 3500 Besucher in der Eissporthalle sahen ein höchst unterhaltsames Spiel. Das galt auch für das erste Drittel, obwohl es torlos blieb. Es gab in diesen 20 Minuten nur eine Zwei-Minuten-Strafe (gegen Sena Acolatse wegen angeblichen Haltens) und kaum Unterbrechungen. Das versprach guten Spielfluss, und den nutzten beide Teams um den Weg nach vorne zu suchen. Nach ziemlich genau acht Minuten lag der Torschrei schon in der Luft, als Foucault vor dem Bremerhavener Gehäuse auf Luke Adam passte, der aber an Brandon Maxwell scheiterte.

In diesem ersten Durchgang gefiel zudem Brent Raedeke. Ihm gelang es immer wieder das Passspiel der Gäste zu unterbinden. Zur Geschichte dieses ersten Drittels gehören aber auch Unaufmerksamkeiten, die beinahe bestraft worden wären. Erst wollte Philip Riefers die Bande zum Spielaufbau einsetzen, was beinahe den Rückstand zur Folge gehabt hatte, wenig später ließ sich Torsten Ankert die Scheibe abluchsen. Die Roosters lauerten vorne weiterhin sehr aufmerksam. War es im ersten Drittel Raedeke, der mit seinem Schläger immer wieder das Aufbauspiel der Gäste störte, gelang dies im Mittelabschnitt Sven Ziegler und Joe Whitney. Beide brachten die Scheibe zudem unter Kontrolle und leiteten somit umgehend eigene Angriffe ein. Zur Geschichte dieses Drittels gehört aber auch der Ausgleichstreffer, bei dem der ansonsten tadellose Andy Jenike nicht gut aussah. Ross Mauermanns Distanzschuss ließ er nach vorne prallen – direkt vor die Füße von Alexander Friesen, der sich nicht zweimal bitten ließ.

Raedeke war in diesem Abschnitt aber auch für eine Szene zum Kopfschütteln verantwortlich. Erst kassierte Dominik Uher nach einem Duell mit ihm eine Zwei-Minuten-Strafe. Raedeke fiel spontan nichts besseres ein, als seinen Widersacher zu schubsen und ebenfalls zwei Minuten zu kassieren. Leichtfertiger kann ein Überzahlspiel nicht hergeschenkt werden. Bei Vier-gegen-Vier passierte jedoch nichts.

Übergewicht Bremerhaven und Topchancen für die Roosters

Ins letzte Drittel starteten die Gastgeber mit erheblichen Problemen. Immer wieder stimmten die Fans das rhythmische „Iserlohn kämpfen“ an, was sich die Mannschaft zu Herzen nahm. Auch sie hatte jedoch Phasen mit deutlichem Übergewicht und besten Einschussmöglichkeiten. Foucault, O’Conor und Whitney scheiterten jedoch. Hinter vorgehaltener Hand wurde bereits vom „Spiel der vergebenen Chancen“ gesprochen.

Daran haben auch die Gäste großen Anteil, die auf den letzten Metern frischer und gieriger wirkten und dem 2:1 in der regulären Spielzeit zunächst deutlich näher waren. Bei den Roosters wurde die Scheibe bis etwa zwei Minuten vor Schluss nur noch planlos nach vorne geschlagen, umgehend kam sie zurück. Dieses Verhalten wäre erklärbar, wenn die Mannschaft kurz zuvor noch im Einsatz gewesen wäre. Allerdings waren es die Pinguins, die unter der Woche in Prag ran mussten und von Tschechiens Hauptstadt aus direkt nach Iserlohn fuhren. In den letzten 120 Sekunden waren plötzlich wieder die Roosters am Drücker, doch die sich bietenden Chancen blieben ungenutzt.

Zur Abwehrschlacht geriet dann wieder die Verlängerung, weil sich Casey Bailey ein Foul erlaubte und raus musste. Mit dem ersten Penalty brachte Jan Urbas die Gäste in Führung, Whitney glich zwei Runden später aus, gegen Ende trafen noch Friesen und eben zweimal Foucault.

Iserlohn: Jenike - Acolatse, Labrie; O’Connor, Ankert; Riefers, Buschmann; Rausch - Schilkey, Adam, Foucault; Jentzsch, Raedeke, Alanov; Ziegler, Ewanyk, Broda; Bailey, Cornel, Whitney

Bremerhaven: Maxwell - Alber, Dietz; Kreutzer, Moore; Eminger, Stowasser - Verlic, Jeglic, Urbas; McGinn, Vikingstad, Uher; Andersen, Friesen, Mauermann; Kinder, Wahl, Lutz.

Tore:1:0 (23:20) Focault (O‘Connor, Bailey/5-4), 1:1 (32:59) Friesen (Mauermann, Moore), 2:1 (65:00) Focault (Penalty). - Penaltyschießen: Focault an TW, Urbas 0:1, Schilkey vorbei, Uher vorbei, Whitney 1:1, Andersen an TW, Urbas vorbei, Whitney an TW, Wahl an TW, Adam an TW, Jeglic vorbei, O‘Connor an TW, Mauermann an TW, Bailey vorbei, Friesen 1:2, Focault 2:2, Verlic an TW, Focault 3:2

Schiedsrichter: Rohatsch, Schadewaldt - Strafminuten: 10 - 6 - Zuschauer: 3491

Brad Gratton (Co-Trainer Iserlohn): „Das war für die Fans heute eine große Unterhaltung. Insgesamt gibt es solche Spiele, in denen man seine Chancen nicht nutzt. Auch Bremerhaven hatte Chancen durch Turnovers. Wir sind glücklich, dass wir das Penaltyschießen gewonnen haben.“

Thomas Popiesch (Bremerhaven): „In den ersten fünf Minuten hat Iserlohn viel Druck gemacht. Danach sind wir besser ins Spiel gekommen. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Es gab viele Turnovers. Wir hätten in der Overtime die Überzahl besser spielen können. Es lag wohl auch an der Kraft.“