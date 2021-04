Iserlohn Roosters halten Kurs auf die Play-offs

Ingolstadt/Iserlohn. In Ingolstadt wird im Schlussdrittel eine 2:0-Führung verspielt. Dann fasst sich Ryan O’Connor ein Herz.

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Iserlohn Roosters in der Nachholpartie beim ERC Ingolstadt. Dem torlosen Auftaktdrittel folgte das Blitztor im Mittelabschnitt, ehe es danach hoch her ging. Die Matchwinner waren Siegtorschütze Ryan O’Connor und einmal mehr Torwart Andreas Jenike. Sie sicherten den starken Roosters drei wichtige Punkte für die Play-offs.





Eishockey, DEL: ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters 2:3 (0:0, 0:1, 2:2). Die erste Ansage machte der Jubilar der Roosters vor dem Spiel: „Wir haben alles in der Hand. Wir gewinnen die Spiele und sind in den Playoffs. Ich hoffe, dass Ingolstadt nicht über 60 Minuten mit uns mitlaufen will“, sagte Marko Friedrich vor seinem 300. DEL-Spiel für die Roosters bei „MagentaSport“. Seine schönste Erinnerung hat er an eine Partie in Ingolstadt. „Es war Spiel sieben in den Playoffs.“ Schöne Erinnerungen sollte es aus Iserlohner Sicht auch an dieses Spiel geben. Dafür gaben sie vom Anfang Vollgas.

Ansprechendes erstes Drittel trotz der fehlenden Tore

Dass man seit 2018 nicht mehr gegen Ingolstadt gewonnen hat – geschenkt. Taro Jentzsch hatte in der zweiten Minute Pech, als ERC-Keeper Michael Garteig die Scheibe durchrutschen ließ und Garret Pruden (Sohn von ECD-Verteidiger Greg Pruden, 1986/87) im letzten Moment den Puck von der Linie kratzte. Weil sich auch die Gastgeber ihren dritten Platz in der Südgruppe nicht mehr nehmen lassen wollten und dafür Punkte brauchten, wog die Partie hin und her. Beide Teams agierten sehr kompakt in der neutralen Zone, frühes Forechecking sah man selten. Und wenn es gefährlich wurde, waren beide Goalies zur Stelle.

Die in den ohnehin schon eng gestrickten Spielplan gequetschte Nachholpartie von Ostersonntag hatte durchaus Play-off-Charakter. Mit einem Blitzstart kamen die Roosters aus der Kabine. Brent Aubin preschte in den Slot und schob die Scheibe unter Garteig über die Linie. Die Führung war wichtig, weil Ingolstadt nun anzog und es den Roosters zunehmend schwerer machte. Als Joe Whitney einmal durchkam, stoppte ihn Morgan Ellis regelwidrig mit einem Stockschlag auf den Arm. Im Powerplay konnten die Roosters allerdings keine Akzente setzen. Ein Manko, dass Trainer Brad Tapper schon nach dem Schwenningen-Spiel monierte. Dafür klappte aber die Unterzahl. Vor der zweiten Pause verhinderte Jenike gegen Storm (35.) und DeFazio (39.) noch den Ausgleich für die Panther.

Durchaus etwas glücklich gingen die Roosters mit dem knappen Vorsprung in das Schlussdrittel. Ingolstadt musste also kommen, was aber die Roosters zunächst zu verhindern wussten. Casey Bailey verpasste nach Vorarbeit von Whitney und Alex Grenier zunächst das 2:0. Das besorgte dann Brent Raedeke. Nach einem Abpraller von Garteig reagierte er blitzschnell und hatte dabei Glück, dass sich der Torhüter die Scheibe selbst mit dem Schoner über die Linie schob. Das war der Weckruf für die Panther. Nur 34 Sekunden später verkürzte Ellis im zweiten Versuch in die lange Ecke auf 1:2. Und weil die Hausherren sich nun offensiver ausrichteten, war der Ausgleich nur eine Frage der Zeit. Ingolstadt machte Druck, Erik Buschmann konnte Frederik Storm nicht halten – 2:2. Sollte die Partie nun kippen? Die Hausherren schwächten sich jedoch mit einer Strafzeit selbst. Als es fast so schien, dass auch dieses Powerplay der Roosters ergebnislos verstreichen würde, setzte Ryan O’Connor in der eigenen Zone zu einem Move an. Weil auf keine Gegenwehr stieß, schloss er ansatzlos zum 3:2 ab. Ein sehenswerter Treffer! Logisch, dass Ingolstadt nun alles nach vorne warf. Die Roosters betonierten sich in der eigenen Zone ein und hatten Glück, dass Palmu am leeren Tor vorbeizog (52.). Marko Friedrich verschaffte den Roosters mit einer Einzelaktion etwas Luft (56.). Als 76 Sekunden vor dem Ende die Panther mit sechs Mann agierten, brannte es lichterloh vor Jenike. Mit einem Blitzreflex gegen Feser sicherte er den Roosters nach zweieinhalb Jahren den ersten Sieg gegen Ingolstadt und sorgte damit für gute Laune auf der anschließenden Weiterfahrt nach München.