Iserlohn Roosters hoffen auf baldige Signale aus der Politik

Iserlohn. Einnahmeausfälle: Im Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Thorsten Schick wird Handlungsbedarf deutlich gemacht.

Wenn die Kölner Haie oder die Düsseldorfer EG zu Gast am Seilersee sind, gilt in normalen Zeiten: 4967 Zuschauer – ausverkauft! Die offiziellen Zahlen nach den jüngsten Auftritten der Rheinländer lauteten für das Köln-Gastspiel 2188 Besucher und bei der Partie gegen die DEG nur 1972. Das Problem, das sich für die Iserlohn Roosters mit Inkrafttreten der neuen Corona-Schutzverordnung auftut, ist also offenkundig. Es geht um erhebliche Einnahmeausfälle, und über deren Größenordnung informierte sich der CDU-Landtagsabgeordnete Thorsten Schick bei einem Treffen mit der Roosters-Führung.

Geschäftsstellenleiter Bernd Schutzeigel rechnete vor, dass man für Heimspiele gegen Düsseldorf und Köln normalerweise über 9000 Tickets verkauft, und dass man in der aktuellen Situation nur rund 25 Prozent der Einnahmen erzielt habe, mit denen man normalerweise in diesen Westderbys kalkulieren könne. Klubchef Wolfgang Brück betonte, dass man in den Planungen von einer relativ normalen Saison ausgegangen sei, allerdings einen Puffer für etwaige Zuschauerbeschränkungen eingebaut habe. Die derzeitigen Rahmenbedingungen bescheren dem Klub einen Einnahmeausfall von rund 100.000 Euro pro Heimspiel, und weil man damit rechnen muss, dass sich die Situation im Januar noch nicht bessert und möglicherweise erst nach der Olympiapause wieder deutlich mehr Zuschauer zugelassen sind, sind die finanziellen Auswirkungen immens.

Weil die staatlichen Hilfen für den Profisport zum Jahresende auslaufen, drängt die Zeit, um weitere Hilfsmaßnahmen zu beschließen. Darin waren sich die Roosters-Vertreter mit Thorsten Schick einig, für den es eine Frage der Solidarität ist, den Klubs in dieser Situation zu helfen. Bisher galt für die DEL, dass jeder Verein bis zu 1,8 Mio Euro bekommen konnte, um die Einnahmeausfälle beim Ticketing auszugleichen. Und davon wurde in der Saison der Geisterspiele reichlich Gebrauch gemacht.

„So lange es Beschränkungen gibt, müssen die Klubs einen Ausgleich bekommen“, stellte Schick klar, und er ließ sich von Wolfgang Brück die aktuellen Roosters-Probleme schildern. „Als gar keine Zuschauer kommen konnten, wurden die Verträge entsprechend gestaltet, und es gab den Gehaltsverzicht. In der jetzigen Situation können wir aber auf diese Weise nicht die Kosten senken.“ Bernd Schutzeigel verwies auf die über die laufende Serie hinausgehenden Auswirkungen. „Wenn wir Sponsoringleistungen nicht erbringen können, sind Rückforderungen denkbar, und die Voraussetzungen für die nächste Saison, wenn es um neue Verträge geht, sind für uns ungünstiger.“

Für Brück wäre es daher ein ganz wichtiges Signal, dass die Einnahmeverluste bei den Eintrittskarten durch die staatliche Hilfe ausgeglichen werden. „Dass es dauern kann, bis das Geld fließt, ist uns bewusst. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Liquidität im Januar an einigen DEL-Standorten ein echtes Problem wird.“ Für ihn ist die aktuelle Zuschauerzahl das absolute Minimum, weil zumindest noch die Dauerkarteninhaber in die Halle gelassen werden können. „Wenn das nicht mehr geht und wir Geld zurückzahlen müssten, würden sich die Probleme natürlich verschärfen.“

Aufstockung der 1,8 Mio. pro Klub ist im Gespräch

Der Roosters-Boss verknüpfte die Schwierigkeiten der Profis mit dem Breitensport. „Hinter jedem Klub stehen doch Hunderte von Kindern im Nachwuchsbereich. Deshalb ist die Unterstützung des Spitzensports auch wichtig, um dem Breitensport weiter darstellen zu können.“ Die Roosters wünschen sich klare Regeln, die Planbarkeit gewährleisten, was auch ständiges Nachbessern überflüssig machte.

Bei Thorsten Schick musste er in dieser Hinsicht keine Überzeugungsarbeit leisten. Der Abgeordnete betonte zwar, dass jede Hilfe mit EU-Recht vereinbar sein müsse, aber für ihn ist es unstrittig, dass jetzt schnelle Signale wichtig sind. Im Raum steht derzeit eine Aufstockung der pro Klub zur Verfügung stehenden Summe von 1,8 auf 2,3 Mio. Euro. Und dass offenbar die Hälfte der insgesamt für den Profisport gedachten Hilfe von 400 Mio. Euro noch nicht abgerufen wurde, könnte für den nötigen Spielraum sorgen. Wolfgang Brück: „Wir bleiben insgesamt zwar noch ruhig, aber klar ist auch, dass wir sehr bald verbindliche Zusagen brauchen.“