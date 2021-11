Iserlohn Roosters holen Martin Schymainsky

Iserlohn. Für den 35-jährigen Stürmer ist es eine Rückkehr nach 13 Jahren.

Jetzt ist es amtlich: Die Iserlohn Roosters haben am Mittwochmorgen den Wechsel von Martin Schymainski an den Seilersee bekanntgegeben. Entsprechende Gerüchte machten zuvor seit einigen Tagen die Runde, in der Deutschland-Cup-Pause löste der 35-Jährige seinen Vertrag bei den Krefeld Pinguinen auf, deren Kapitän er zuletzt war. Perfekt gemacht wurde damit eine Rückkehr, zwischen 2006 und 2008 stürmte der Linksaußen schon einmal für die Roosters, einer seiner damaligen Mitspieler war Brad Tapper, sein künftiger Trainer.

Roosters-Manager Christian Hommel sagte in der Mitteilung der Roosters : „Schymmi bringt viel Energie und Erfahrung aufs Eis und wir bekommen mit ihm auch einen tollen Charakter. Er ist in jeder Reihe einsetzbar und gibt uns wichtige Kadertiefe und Variabilität.“ Das gilt theoretisch bereits für das Heimspiel am Freitag, in dem die Roosters ausgerechnet auf Krefeld treffen. Ob Schymainski, der es bislang auf 679 DEL-Spiele gebracht hat, aber tatsächlich schon zum Einsatz kommt, entscheidet sich noch.

