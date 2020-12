Iserlohn Roosters holen Talent Yannick Proske

Iserlohn. Der 17-jährige Stürmer kommt aus Mannheim.

Die Iserlohn Roosters haben erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und diesmal einen Perspektivspieler unter Vertrag genommen: Es handelt sich um den 17-jährigen Stürmer Yannick Proske, der aus dem Nachwuchsbereich der Adler Mannheim an den Seilersee wechselt und ab sofort mit der Rückennummer 71 auflaufen wird.

„Durch die Aussetzung der DNL-Saison hat sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, Yannick bei den Roosters den Sprung in die DEL zu ermöglichen“, erklärt Iserlohns Sportlicher Christian Hommel. Proske soll als fester Bestandteil des Profi-Kaders Erstliga-Luft schnuppern und nach Möglichkeit auch erste Erfahrungen sammeln. „Wir trauen ihm absolut zu, auf diesem Niveau mitzuspielen und sich seine Eiszeit zu erarbeiten. Er bekommt natürlich auch die Eingewöhnungszeit, die es für diesen Schritt braucht.“ Laut Hommel sei Proske bislang exzellent ausgebildet worden. So ist er davon überzeugt, dass man an ihm noch viel Spaß haben wird. Zugrunde liegen dieser Prognose mehrere Beobachtungen. „Er ist uns in Spielen gegen unseren Nachwuchs und auch bei den U-Nationalmannschaften aufgefallen, und wir haben seinen Werdegang ganz genau verfolgt.“

Yannick Proske kam über ES Weißwasser und den ESC Dresden nach Mannheim, parallel dazu durchlief er alle Jugendauswahlteams des DEB und war zuletzt Assistenzkapitän der U16. „Als mir Christian Hommel das Angebot gemacht hat, in Iserlohn den Sprung in den Profibereich zu schaffen, wollte ich diese Chance unbedingt nutzen“, sagt er selbst, auch wenn der Wechsel zur Konsequenz hatte, dass das gewohnte Umfeld schweren Herzens verlassen werden musste.