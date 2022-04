Erster Neuzugang: Iserlohn Roosters holen Tim Bender

Iserlohn. Der 27-jährige Verteidiger kommt von den Nürnberg Ice Tigers. Aktuell ist er mit der DEB-Auswahl in der Vorbereitung auf die Eishockey-WM.

Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Saison den aktuellen deutschen Nationalspieler Tim Bender. Der 27-Jährige spielte zuletzt für die Nürnberg Ice Tigers und hat bereits über 350 Spiele in der DEL absolviert. Aktuell gehört er zum Kader der Nationalmannschaft, die sich derzeit in Rosenheim auf die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland vorbereitet. Viermal lief der Verteidiger bisher für die DEB-Auswahl auf und durchlief zudem alle Jugendnationalteams.

Nach seiner Ausbildung im Nachwuchs der Adler Mannheim ging Bender die ersten Schritte im Profibereich beim EHC München, sein Durchbruch in der DEL gelang ihm bei den Schwenninger Wild Wings, für die er ab 2015 drei Jahre aktiv war. Nach vier weiteren Spielzeiten in Nürnberg folgt nun der Wechsel nach Iserlohn. „Ich kenne ja einige Jungs bereits, mit denen ich in der kommenden Saison zusammenspielen werde und bin mir sicher, dass wir da eine gute Truppe beisammenhaben werden. Ich kenne das Coaching und natürlich aus einer Vielzahl von Spielen in Iserlohn die Atmosphäre bei den Heimspielen – ich denke, es gibt einiges, auf das ich mich freuen kann“, sagt Bender.

Coach Kurt Kleinendorst und drei Spieler kennt er schon

Er spielte bereits mit Eugen Alanov, John Broda und Eric Cornel zusammen und absolvierte zudem unter dem aktuellen Roosters-Headcoach Kurt Kleinendorst in der Spielzeit 2019/2020 seine statistisch beste Saison. In der abgelaufenen Spielzeit erreichte Bender mit Nürnberg den achten Tabellenplatz und scheiterte in den Pre-Playoffs knapp an der Düsseldorfer EG.

„Wir freuen uns, dass wir einen Spieler von seinem Format für unseren Klub begeistern konnten, seine Nominierung für die Nationalmannschaft kommt nach dieser Saison ja nicht von ungefähr“, lobt Manager Christian Hommel den Neuzugang und fügt mit Blick auf dessen sportliche Qualitäten an: „Er ist ein variabler Spieler mit schnellen Beinen, die es in der heutigen Zeit einfach braucht. Seine Kreativität und technischen Fähigkeiten werden uns insbesondere im Spielaufbau weiterhelfen.“

Bender ist verheiratet und wird am Seilersee mit der Rückennummer 77 auflaufen.

