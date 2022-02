Iserlohn Roosters: Hommel begrüßt ideale Konstellation

Iserlohn. Fünf Trainer sollen bei den Iserlohn Roosters auch zukünftig mit den Spielern auf dem Eis arbeiten.

Kurt Kleinendorst machte aus seiner Überraschung kein Geheimnis. Als er sich vor gut drei Wochen als neuer Cheftrainer der Iserlohn Roosters vorstellte, gab er zu, nie zuvor mit einem derart großen Trainerteam zusammengearbeitet zu haben. Die tägliche Arbeit auf dem Eis teilt er sich mit vier weiteren Kollegen – den offiziellen Assistant Coaches Jamie Bartman und Johan Åkerman sowie Artur Grass als sogenanntem Development-Coach und Cameron MacDonald, der sich um die Torhüter kümmert und für die Videoanalysen zuständig ist.

Bartman und Åkerman sind zuletzt dazu gestoßen, um Kleinendorsts Vorgänger Brad Tapper zu entlasten und zu unterstützen, denn der stand nach dem Weggang seines ursprünglichen Assistenten Brad Gratton zunächst alleine da. Schließlich sprang ihm Manager Christian Hommel zur Seite. Die Erfolgskonstellation des Endspurts der Vorsaison war damit wiederhergestellt, aber diesmal verpuffte der Effekt.

Gleiche Aufgabenfelder wie zuletzt unter Brad Tapper

Die Aufgaben waren nach den Verpflichtungen von Åkerman und Bartman klar verteilt: Åkerman kümmerte sich um das Offensivspiel insgesamt, einen besonderen Schwerpunkt nahm das Powerplayspiel ein. Rückkehrer Jamie Bartman widmete sich den Verteidigern und dem Unterzahlspiel. Diese Aufgabenverteilung wurde im Prinzip so beibehalten. „Wir machen das zusammen mit Kurt“, sagen beide einmütig. Johan Åkerman gab sogar an, Konstellationen wie jene, die er in Iserlohn vorfindet, gar nicht anders zu kennen. „Das ist völlig normal für mich“, betonte er. Für Bartman hingegen ist es eine Umstellung, aber eine, die er begrüßt. „Es ist doch top, wenn man noch mal zwei Augen und zwei Ohren mehr hat.“

In der Vergrößerung des Trainerstabs macht sich die Handschrift von Christian Hommel bemerkbar. 2019, vor seiner ersten Saison als Roosters-Manager, holte er mit dem Schweden Anders Palm erstmals einen Torwarttrainer nach Iserlohn und ergänzte den Stab um zwei Athletiktrainer, Björn Wienhold ist seitdem dabei, an seiner Seite arbeitet inzwischen Maximilian Schmierl.

Die Größe des Trainerteams ist auch eine Reaktion auf die gesammelten Erfahrungen im Laufe dieser Spielzeit. „Im Grunde genommen haben wir ja nur einen Mann mehr als zu Saisonbeginn“, sagt Hommel. „Aber aus meiner Sicht haben wir hier jetzt eine Konstellation, die ich sehr begrüße. Und ich finde, dass wir das auch in Zukunft so beibehalten sollten. Eine Mannschaft erfolgreich durch die Saison zu führen, bedeutet viel Arbeit für die Coaches. Und wenn noch individuelle Sachen dazukommen, ist das mit zwei Mann schwierig abzufrühstücken.“ Mehr Mitarbeiter sehen mehr – hier decken sich die Sichtweisen von Jamie Bartman und dem Manager, aber Hommel weiß auch, dass der Erfolg nicht von alleine kommt. „Viele Leute im Staff zu haben, kann auch kontraproduktiv sein. Aber wenn konstruktiv zusammengearbeitet wird, dann ist die Chance wesentlich größer, tatsächlich einen Mehrwert zu haben.“

Hommel blickt dabei auch über den Tellerrand hinaus auf andere Sportarten, er selbst spricht American Football an. Im Vergleich zu den Los Angeles Rams, die am kommenden Montag ab 0.30 Uhr unserer Zeit gegen die Cincinnati Bengals um den Super Bowl spielen, sind die Roosters immer noch unterbesetzt – beim Team aus Kalifornien besteht das Trainerteam aus 21 Personen. In diese Dimension werden die Roosters vorläufig aber nicht vorstoßen.

