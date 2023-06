Iserlohn Roosters in zwölf Etappen zum Saisonstart

Iserlohn. Neben den acht Testspielen während der Vorbereitung gibt es bei den Iserlohn Roosters mehrere Aktionen mit ihren Fans.

Schrittweise haben die Iserlohn Roosters das Geheimnis ihres Sommerfahrplans gelüftet. Nun sind endgültig alle Details bekannt. Immer wieder können die Fans ihrer Mannschaft ganz nah sein, Mitglieder und Dauerkarteninhaber genießen Vorteile.

Fast schon traditionell gilt das für das öffentliche Training am Sam­stag, 5. August. Das neue Team wird sich erstmals den Fans in der „Balver-Zinn-Arena“ präsentieren und Mitgliedern im Anschluss für Autogramme zur Verfügung stehen. Nach einer Trainingswoche geht es von Sonntag, 13., bis Sam­stag, 19. August, ins Trainingslager nach Kitzbühel. In diesem Zeitraum wird dreimal getestet: um 18 Uhr am Ankunftstag in Bruneck/Südtirol gegen den italienischen Klub HC Pustertal, am Donnerstag, 17. August, um 19 Uhr in Kitzbühel gegen Adler Mannheim und zwei Tage später am gleichen Ort um 15 Uhr gegen den EHC Linz.

Zum Vorbereitungs-Endspurt nur noch Heimspiele

Zu einem Grillfest sind am 22. August die Inhaber einer Dauerkarte eingeladen, vier Tage später geht die Mannschaft wieder auf Reisen, denn am 26. und 27. August steht der „Sachsenlotto-Cup“ in Dresden an. Danach gibt es drei Heim-Testspiele: Am Freitag, 1. September, um 19.30 Uhr gegen die DEG, am Sonntag, 3. September, 16.30 Uhr, gegen die Löwen Frankfurt und am Freitag, 8. September, um 19.30 Uhr gegen die Kölner Haie. Die offizielle Saisoneröffnung steigt am Sonntag, 10. September, im Sauerlandpark, diesmal gemeinsam mit den Young Roosters.

