Iserlohn Roosters kooperieren mit den Kassel Huskies

Iserlohn. Torhüter Jonas Neffin hat seinen Vertrag bis 2024 verlängert und erhält eine Förderlizenz für den DEL2-Klub.

Mit dem Herner EV hatten sich die Iserlohn Roosters bereits über eine Fortführung der Kooperation geeinigt, jetzt haben sie mit den Kassel Huskies in der DEL2 ein Top-Team als Partner gewonnen. „Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Talente frühzeitig auf möglichst hohem Niveau Verantwortung übernehmen und Eiszeit bekommen. Es freut uns ganz besonders, dass wir mit den Kassel Huskies einen hochkarätigen Partner dafür gewinnen konnten, den Weg der Nachwuchsförderung gemeinsam zu gehen“, betont Christian Hommel, der sportliche Leiter der Sauerländer.

Auch in Kassel ist man zufrieden: „Bereits in den ersten Gesprächen hatten wir einen guten Draht und haben gemerkt, dass wir eine ähnliche sportliche Ausrichtung haben. Wir möchten zusammen verstärkt auf den Nachwuchs setzen und Talente fördern. Dafür ist die geografische Nähe förderlich“, sagt Huskies-Sportdirektor Manuel Klinge.

Im Zuge der Kooperation wird Roosters-Goalie Jonas Neffin mit einer Förderlizenz für die Huskies ausgestattet, und er verlängerte zudem seinen Vertrag am Seilersee vorzeitig um zwei Jahre bis 2024. „Wir sind mit Jonas‘ Entwicklung sehr zufrieden. Er hat sich in den vergangenen beiden Serien Spielanteile in der Oberliga erarbeitet und sein großes Potenzial gezeigt“, lobt Hommel den jungen Torhüter, der weiterhin bei jeder Gelegenheit zum Roosters-Kader stoßen soll.

„Mein Ziel ist es, mich am Seilersee als DEL-Torhüter zu etablieren. Das ist ein langer Prozess, und in der kommenden Saison möchte ich den nächsten Schritt tun. Ich freue mich darauf, mich in der DEL2 beweisen zu können“, so Neffin.

