Iserlohn Roosters künftig ohne Casey Bailey

Iserlohn. Der 31-jährige Stürmer verlässt Iserlohn und hat in Ingolstadt unterschrieben. Jonas Neffin soll bei den Eisbären Regensburg Spielpraxis sammeln.

Nach drei Spielzeiten mit 143 Einsätzen und 127 Scorerpunkten ist Schluss: Stürmer Casey Bailey wird in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der Iserlohn Roosters tragen. Wenige Minuten, nachdem die Roosters die entsprechende Meldung am Montagvormittag veröffentlicht haben, gab der ERC Ingolstadt bekannt, dass der 31-Jährige in der kommenden Saison für den Vizemeister auf Torejagd gehen wird.

In der vergangenen Saison häuften sich die Enttäuschungen

Bailey besaß am Seilersee eigentlich noch einen Vertrag, dieser wurde laut Mitteilung aber in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Dazu sagte Roosters-Manager Christian Hommel: „Casey war in den vergangenen drei Jahren ein absoluter Leistungsträger und Führungsspieler unseres Teams. Er konnte seine zweifelsohne hervorragenden Qualitäten über längere Strecken der vergangenen Saison aber nicht mehr seiner Rolle entsprechend aufs Eis bringen. So haben wir uns nach offenen und ehrlichen Gesprächen dazu entschieden, unsere Zusammenarbeit zu beenden. Dieser Schritt ist keiner der beiden Seiten leichtgefallen, wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Jonas Neffin bleibt den Iserlohn Roosters perspektivisch erhalten, wechselt aber zunächst nach Regensburg. Foto: Dennis Echtermann

Auch zu einer zweiten Personalie gibt es Neuigkeiten: Goalie Jonas Neffin wird in der kommenden Saison das Tor des DEL2-Klubs Eisbären Regensburg hüten. Der Vertrag zwischen Neffin und den Roosters ruht, zudem wurde vereinbart, dass der junge Goalie per Förderlizenzvereinbarung im Bedarfsfall und nach Absprache mit den Eisbären in Iserlohn weiterhin zum Einsatz kommen könnte.

Hommel hält weiterhin große Stücke auf den Goalie

„Jonas hat in der Schlussphase der vergangenen Saison gezeigt, dass er das Zeug zum DEL-Goalie hat und soll in Regensburg den nächsten Schritt machen. Wir werden seine Entwicklung natürlich genau im Auge behalten. Ein wichtiger Punkt war zudem, dass wir die Möglichkeit haben, auf seine Qualitäten zurückzugreifen, wenn mal Not am Mann sein sollte“, erklärt Hommel.

