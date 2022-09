Iserlohn Roosters: Lean Bergmann trifft zum 4:3-Sieg im Test gegen Bremerhaven

Lean Bergmann traf in seinem ersten Spiel für die Roosters in der Verlängerung zum 4:3-Endstand.

Iserlohn. Rund 4000 Zuschauer verfolgten das einzige Heimspiel der Iserlohn Roosters im Rahmen der Saisonvorbereitung. Einem gutem Auftaktdrittel und der 1:0-Führung folgte ein schwaches zweites Drittel mit dem 1:3-Rückstand. Im Schlussdrittel glichen die Roosters wieder aus. Heimkehrer Lean Bergmann besorgte nach fünf Sekunden in der Verlängerung den umjubelten Siegtreffer.

Ohne die Stürmer Kris Foucault, Eric Cornel und Brent Raedeke sowie Verteidiger Eric Buschmann ging das Team von Trainer Kurt Kleinendorst in das fünfte Testspiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Vom Start weg war es ein typisches Saisonvorbereitungsspiel. Sommerhockey, bei dem schon einiges aber eben noch nicht alles rund lief.

Iserlohn Roosters - Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:3 (1:0, 0:3, 2:0)n.V.

Der Auftakt in der gut gefüllten Eissporthalle am Seilersee begann recht verheißungsvoll. Sven Ziegler traf bereits nach zweieinhalb Minuten zur Führung. Im Anschluss entwickelte sich eine ansehnliche Partie, der es aber an weiteren Toren fehlte. Torhüter Hannibal Weitzmann verhinderte mit einigen Paraden die Gegentreffer und zeigte auch insgesamt eine solide Leistung.

Dem guten ersten Drittel folgte ein schwacher Mittelabschnitt. Gefühlt immer einen Schritt langsamer als der Gegner lief bei den Roosters nicht viel zusammen. Einzig in Unterzahl ließ man wenig zu. Wejse (26.), McKenzie (37.) und Lutz (40.) nutzten Iserlohns Nachlassen zur 3:1-Gästeführung aus.

Im Schlussabschnitt brachte Eugen Alanovs Alleingang zum 2:3 (50.) die Roosters in die Spur zurück. John Broda erzielte 87 Sekunden später den Ausgleich. Als dann in der Verlängerung nach nur fünf Sekunden ausgerechnet Heimkehrer Lean Bergmann den Siegtreffer erzielte, kannte der Jubel der Fans keine Grenzen mehr.

