Iserlohn Roosters reisen einmal quer durch die Republik

Iserlohn. Für das Auswärtsspiel an diesem Dienstag wird Straubing angesteuert, am Donnerstag kommen die Grizzlys Wolfsburg.

Eines ist den Spielern der Iserlohn Roosters hoch anzurechnen: Nach schwächeren oder generell wenig erfreulichen Auftritten, die während einer langen Saison immer mal vorkommen, folgt eine Leistungssteigerung. Das war schon in der vergangenen Saison so, vor allem nachdem Brad Tapper das Amt des Cheftrainers übernahm, und das setzt sich in der aktuellen Serie fort.

Auf die Niederlage gegen Ingolstadt folgte der Sieg über München, die mäßigen Auftritte in Krefeld und gegen Köln wurden durch das 2:0 gegen Mannheim überspielt und für die unnötige Schlappe in Bietigheim revanchierte sich das Team durch den 3:1-Derbysieg über die Düsseldorfer EG. Aber auch diese Gesetzmäßigkeit ist zu erkennen: Große Probleme haben die Roosters gegen Mannschaften, die in der Tabelle eher nicht so gut dastehen, den Großen wird’s dann aber gezeigt.

Heute, oder vielmehr im Laufe dieser Woche, bietet sich der Mannschaft die Chance, aus diesem Kreislauf auszubrechen, denn die Gegner heißen Straubing (Platz zwölf) und Wolfsburg (Platz vier). Roosters-Trainer Brad Tapper möchte aber mit Blick auf das heutige Spiel bei den Tigers von einer Favoritenrolle nichts wissen. „Straubing ist trotzdem eine starke Mannschaft. Die kann mit zwei Siegen sechs Plätze gutmachen. Und so wie die auftreten, werden sie auch nicht auf Dauer da unten stehen.“

Während Tapper das sagte, saß er schon im Mannschaftsbus Richtung Niederbayern. Abfahrt vom Seilersee war am Montag um 10.30 Uhr. Die Nacht war also angesichts des Abendspiels am Sonntag kurz. Zwei Tage später schon wieder zu spielen, gefällt nicht jedem, vor allem nicht, wenn damit eine Reise durch die halbe Republik verbunden ist. „Wir nehmen es, wie es kommt und freuen uns darauf zu spielen“, sagt Tapper diplomatisch. Zunächst wollte er keinen genauen Überblick darüber geben, welcher seiner mit Fragezeichen versehenen Spieler die Fahrt mit angetreten hat. Stürmer Luke Adam, dessen Ausfall kurzfristig vor dem Spiel in Bietigheim bekannt wurde und der auch das Derby gegen die DEG verpasste, ist an Bord. „Aber ob er spielen kann, wird sich tatsächlich erst kurz vor Beginn herausstellen“, sagte Tapper. Simon Sezemsky ist auch mit dabei, er steht damit vor seinem ersten Auswärtsspiel im Roosters-Dress. Dagegen fehlt einmal mehr Brent Aubin wegen der Einbürgerungsthematik. Mit Sven Ziegler und Sena Acolatse sind natürlich auch zwei Spieler dabei, die nach Straubing zurückehren.

Die Tigers weisen auf ihrer Internetseite darauf hin, dass die Roosters aus den jüngsten fünf Partien elf Punkte geholt haben. Aber sie haben noch mehr auf Lager: Kris Foucault (18 Punkte) liegt wie schon vor dem Wochenende auf Rang eins der Scorerliste und Ryan O’Connor ist inzwischen ligaweit der Verteidiger mit den meisten Torvorlagen.

Wolfsburg und Straubing stark in Unterzahl

Als Team führen die Straubinger (169) knapp vor den Kölner Haien (168) die Strafminutentabelle an. Wolfsburg ist mit 142 Minuten Vierter, die Roosters Sechster (128). Aber auch was das Penaltykilling angeht, liegen beide Kontrahenten weit vorne, die Grizzlys sogar an der Spitze. 44 von 48 Unterzahlsituationen überstanden sie ohne Gegentor, die Tigers kassierten in 50 Fällen neun Gegentreffer.

Und während Wolfsburgs Goalie Dustin Strahlmeier mit einer Fangquote von 94,3 Prozent in die Rangliste der Torhüter anführt, die mindestens ein komplettes Spiel absolviert haben, wird Straubings international erfahrener Goalie Tomi Karhunen (86,6 Prozent) im unteren Drittel geführt.

Straubing Tigers - Iserlohn Roosters

Heute, 19.30 Uhr, Pulverturm

Iserl. Roosters - Grizzlys Wolfsburg

Do., 19.30 Uhr, Seilersee

Roosters: Jenike, Weitzmann, Ankert, O‘Connor, Sezemsky, Rausch, Acolatse, Labrie, Buschmann, Bailey, Cornel, Whitney; Ziegler, Jentzsch, Alanov, Schilkey, Raedeke, Focault, Riefers, Ewanyk, Broda. Nicht dabei: Aubin (Passangelegenheit). - Fraglich: Adam.

Die Gegner

An personellen Engpässen liegt es nicht, dass die Straubing Tigers noch nicht so recht gezündet haben – es gibt nämlich keine. Nur Verteidiger Mario Zimmermann fiel zu Saisonbeginn wegen einer Handverletzung aus, inzwischen ist er wieder an Bord. In der Defensive liegt aber momentan der Schlüssel zum Misserfolg, denn die 43 Gegentreffer werden aktuell nur vom ERC Ingolstadt (46) überboten. Mit den 36 erzielten Toren wurden 13 Punkte geholt. Zum Vergleich: Die DEG traf genauso häufig und steht mit dieser Ausbeute bei 19 Zählern (Platz sechs).

Solche Probleme kennen die Grizzlys Wolfsburg nicht. Der Vizemeister mischt schon wieder vorne mit, aktuell beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Mannheim nur drei Punkte, und mit vier Zählern Vorsprung auf die Roosters geht es in die nächsten Spiele. Verzichten müssen die Grizzlys auf die Verteidiger Jordan Murray und Armin Wurm, auch die Stürmer Jan Nijenhuis und Luis Schinko sind ganz sicher vorerst nicht dabei.

Saison 20/21

Iserlohn - Straubing 0:5 (H), Spiel zwei wurde abgesagt

Iserlohn Wolfsburg 4:0 (H), 1:2 n.P. (A), 2:1 n.V. (A), 5:3 (H)

Letzte Resultate Iserlohn: 3:1 (H) Düsseldorf, 2:3 (A) Bietigheim

Letzte Resultate Straubing: 1:2 (H) Schwenningen, 5:2 (A) Köln

Letzte Resultate Wolfsburg: 4:3 n.P. (A) Ingolstadt, 3:4 (A) Bremerhaven

Gesamt-Auswärtsbilanz gegen Straubing: 11 Siege, 18 Niederlagen

Gesamt-Heimbilanz gegen Wolfsburg: 16 Siege, 13 Niederlagen

