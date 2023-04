Iserlohn Roosters: So hilft eine digitale Scouting-Plattform

Iserlohn. Christian Hommel, Manager der Iserlohn Roosters, setzt vor der neuen Spielzeit beim Spieler-Scouten verstärkt auf eine digitale Plattform.

In Sachen Scouting hat sich bei den Iserlohn Roosters in diesem Jahr einiges wesentlich verändert. Bei den Sauerländern hat man nach einigen erfolglosen Spielzeiten gemerkt, dass man neue Wege gehen und verkrustete Strukturen einreißen muss. Dazu werden andere Spielertypen benötigt, die es in diesem Sommer zu finden gilt.

Gelingen soll dies mit der Plattform von SportContract, einem Programm, mit dem man in zahlreichen Ländern Spieler via Internet beobachten kann. „Da sind eigentlich alle wichtigen Eishockey-Länder und -Ligen vertreten. Selbst wenn man jetzt sagt, ich will mich mal über ein Talent im U16-Bereich in Finnland informieren, dann findet man hier die wesentlichen Informationen dazu“, meint Iserlohns Sportlicher Leiter Christian Hommel. Er selbst nutzt das Programm bereits seit einigen Jahren, doch bei weitem nicht so intensiv wie momentan. „In der Vergangenheit hat man sich darüber ein paar Informationen eingeholt und ist mit diesen dann auf die Scouting-Touren gegangen. Heute benutzen wir das Programm aber wesentlich umfangreicher.“

Unzählige Möglichkeiten bietet das Scouting-Programm

Während man die statistischen Zahlen zu Mannschaften und Spielern auch auf anderen Portalen findet, bietet SportContract noch wesentlich mehr Möglichkeiten, um sich ein Bild von einem Spieler zu machen. „Neben der Statistik bekommst du zu den Spielern einen Report, und du kannst ganze Begegnungen schauen oder nur einzelne Spielsequenzen. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, Spielsituationen von einem Spieler herauszuschneiden und als Spielsequenzen aus verschiedenen Partien anschließend zusammenzufügen.“ Der Manager liebt die vielen Möglichkeiten, die das Programm bietet. „Du kannst auch Texte in das Bild schreiben, um passend zur Szene eine Bemerkung zuzufügen. Zudem kannst du eigene Spielerreports erstellen, auf die dann auch andere einen Zugriff haben. So entsteht eine Fülle an Informationen.“

Sechs Personen haben direkten Zugriff auf die Plattform

Um diese zu kanalisieren, haben sich die Roosters ein System erarbeitet, damit die Daten nicht einfach ungeordnet in irgendwelchen Ordnern landen. Mit Greg Poss, Pierre Beaulieu, Cam MacDonald, Artur Grass, Axel Müffeler und Christian Hommel haben sechs Personen einen direkten Zugriff auf die Plattform. „Für unser Scouting haben wir drei Ordner angelegt, in denen die interessanten Spieler gelistet werden“, sagt Hommel.

Was zunächst sehr abstrakt klingt, verdeutlicht der Manager anhand eines Beispiels. „Jeder Trainer scoutet zunächst separat für sich. Wenn dann ein Spieler das Interesse weckt, dann kommt dieser in den Ordner ,Interest’.“ Hommel verrät, dass aktuell dort rund 500 Eishockeyspieler gelistet sind, darunter Stürmer, Verteidiger und Torhüter. Nach und nach schauen die Trainer und er dann in dieser Liste, und wenn auch andere diesen Spieler gut finden und meinen, man sollte sich mal genauer mit ihm beschäftigen, dann rutscht der Kandidat einen Ordner hoch, in die Prioritätenliste. Dort werden dann von dem Spieler weitere Informationen und Fähigkeiten eingeholt. Rund 100 Spieler befinden sich momentan bei den Roosters in dieser Liste.

Erst danach geht es um die Feinabstimmung. Aus diesen rund 100 Spielern sieben die Iserlohner Trainer und der Manager rund die Hälfte aus, so dass momentan etwa 50 übrig geblieben sind. „Wir haben die Fähigkeiten der Spieler in Boxes aufgeteilt. Wenn ein Spieler fast alle dieser Boxes erfüllt, dann kommt er in den sogenannten ,X-Faktor-Ordner’.“

Zuletzt werden Gespräche mit Agenten und Trainern geführt

Dabei werden von Agenten, Trainern und Scouts weitere Informationen telefonisch eingeholt. Auch die ersten Gespräche mit den Kandidaten finden statt. „In diesem Bereich muss wirklich alles stimmen, damit wir dem Spieler ein Angebot machen“, verdeutlicht Hommel den Ablauf beim Scouting.

Für den Sportlichen Leiter sind allerdings all die technischen Möglichkeiten und die monatelange Arbeit am Computer mit einer Scouting-Reise wie zuletzt in die USA dennoch nicht zu vergleichen. „Das Programm kann so einen Trip nicht ersetzen. Live hast du einen anderen Blickwinkel auf die Aktionen auf dem Eis. Du erkennst die Körpersprache eines Spielers und sein Verhalten abseits des Spielgeschehens. Du kommst auch einfacher mit den Spielern ins Gespräch und erfährst zusätzliche Informationen, die ein Scouting-Programm nicht liefern kann. Es ist aber dennoch eine wichtige Unterstützung und vereinfacht viele Dinge.“

