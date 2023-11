Iserlohn Jetzt soll es Doug Shedden bei den Iserlohn Roosters richten. Mit dem neuen Trainer tritt das Team in Düsseldorf und gegen Nürnberg an.

Doug Shedden fühlt sich in der Waldstadt angekommen und gut aufgenommen. Das verriet er am Donnerstag am Rande seiner ersten Spieltags-Pressekonferenz als Roosters-Trainer und sprach auch für seine Ehefrau. Der 62-jährige Kanadier richtete den Blick dann aber umgehend auf die Aufgabe, für die man ihn hierher geholt hat: „Jetzt müssen wir Wege finden, damit das Team wieder Spiele gewinnt.“ Diese ersten beiden Partien sind aus seiner Sicht von besonderer Bedeutung, dabei geht es ihm nicht um einen guten Start für sich persönlich: „Wir treffen auf zwei Mannschaften, die wir einholen müssen. Aber grundsätzlich ist mit einem neuen Trainer immer auch eine neue Hoffnung verbunden.“

Die Spieler gehen im falschen Augenblick ins Risiko, das müssen wir abstellen. Es ist jetzt generell nicht der richtige Zeitpunkt für irgendwelche risikoreichen Aktionen. Doug Shedden, Trainer der Iserlohn Roosters

Das zumindest soll kurzfristig gelingen, der Abstiegsplatz kann aufgrund des Fünf-Punkte-Rückstandes auf den Vorletzten Düsseldorf noch nicht am Freitag verlassen werden. Sieben Zähler liegen die Ice Tigers vor Iserlohn – die Tabelle verrät also in aller Deutlichkeit, was die Stunde geschlagen hat. Eine Art Handschrift konnte Shedden seiner neuen Mannschaft im Laufe dieser Woche noch nicht verpassen, aber das steht seiner Meinung nach dem Erfolg nicht im Weg. „Die Spieler gehen im falschen Augenblick ins Risiko, das müssen wir abstellen. Es ist jetzt generell nicht der richtige Zeitpunkt für irgendwelche risikoreichen Aktionen. Dass sie gewisse Fehler begehen, hängt mit ihrer Unerfahrenheit zusammen.“

Special-Teams der DEG als Schwachpunkt ausgemacht

Mit Blick auf die Fitness hebt Shedden klar den Daumen, sie gilt als eine Grundvoraussetzung, um aus schwierigen Situationen herauszukommen. Eine Steigerung hat er im Unter- und Überzahlspiel auch schon ausgemacht, die Special-Teams gefallen ihm gut. Gleichzeitig ist ihm nicht entgangen, dass dies zwei große Baustellen im Team der Düsseldorfer sind. „Das sind zwei große Vorteile für uns, hoffentlich nutzen wir sie auch.“ Shedden sprach allerdings auch an, was ihn an der DEG beeindruckt, und das ist die Hintermannschaft. Sie haben einen sehr guten Torwart und große Verteidiger, auch wenn diese nicht die Schnellsten sind. Aber sie gehen hart zur Sache.

Zumindest vorerst ist noch keine klare Festlegung auf einen Torwart zu erwarten. „Das werde ich von Tag zu Tag entscheiden, aber ich wüsste nicht, warum ich den Torwart tauschen sollte, nachdem wir gewonnen haben.“

Mit Hommel-Nachfolge wird ein Gremium beauftragt

Zum Assistenz-Team von Doug Shedden gehört auch Axel Müffeler, der als Development-Manager und Co-Trainer bereits ganz regulär eine Doppelfunktion innegehabt hat. Nun bekleidet er seit dem Rücktritt von Manager Christian Hommel auch noch dessen Posten. „Wir werden ganz in Ruhe den Markt sondieren und schauen, wer zu uns passen könnte.“ Noch sei völlig offen, ob es auf eine interne oder externe Lösung hinausläuft. „Wir müssen schauen, was am besten zu unserer Organisation passt. Der neue Mann sollte über viel Erfahrung und ein Top-Netzwerk verfügen.“ Müffeler begibt sich nicht alleine auf die Suche: „Wir werden ein Gremium bilden, in dem auch externe Leute sitzen sollen. Aber Näheres geben wir erst dazu bekannt, wenn es steht.“

