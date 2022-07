Iserlohn Roosters starten am Seilersee gegen Augsburg

Iserlohn. Ihren ersten Auftritt haben die Iserlohn Roosters am 16. September. Bis zum sechsten Spieltag spielen sie dann nur zweimal zuhause.

Die Deutsche Eishockey-Liga hat am Freitag den Spielplan für die Saison 2022/23 veröffentlicht. Die Iserlohn Roosters starten am Freitag, 16. September, mit einem Heimspiel in ihre 23. DEL-Saison. Um 19.30 Uhr werden die Augsburger Panther am Seilersee zu Gast sein. Die erste Auswärtsfahrt führt das Team dann zwei Tage später zu Kurt Kleinendorts erster DEL-Trainerstation, zum ERC Ingolstadt. Am 9., 19., 37. und am 59., dem vorletzten Spieltag, greifen die Roosters nicht ins Geschehen ein. Die 23 Heimspiele verteilen sich auf zehn Sonntage und neun Freitage. Viermal wird mittwochs daheim gespielt, dreimal dienstags, sowie je einmal am Montag und am Donnerstag. Die ersten beiden kompletten Spieltage und nachfolgend alle Partien der Roosters gibt es in unserer Übersicht:





1. Spieltag, Freitag, 16. September

Köln - München

Düsseldorf - Ingolstadt

Mannheim - Schwenningen

Straubing - Nürnberg

Wolfsburg - Frankfurt

Bremerhaven - Bietigheim

Iserlohn - Augsburg (19.30)

2. Spieltag, Sonntag, 18. September

Ingolstadt - Iserlohn (16.30)

München - Mannheim

Bietigheim - Straubing

Nürnberg - Berlin

Frankfurt - Bremerhaven

Schwenningen - Düsseldorf

Köln - Wolfsburg

3. Spieltag, Freitag, 23. September

Frankfurt - Iserlohn (19.30)

4. Spieltag, Sonntag, 25. September

Iserlohn - München (16.30 Uhr)

5. Spieltag, Dienstag, 27. September

Bremerhaven - Iserlohn (19.30)

6. Spieltag, Donnerstag, 29. September

Düsseldorf - Iserlohn (19.30)

7. Spieltag, Sonntag, 2. Oktober

Iserlohn - Wolfsburg (14)

8. Spieltag, Donnerstag, 6. Oktober

Iserlohn - Köln (19.30)

9. Spieltag, Sonntag, 9. Oktober

Iserlohn spielfrei

10. Spieltag, Freitag, 14. Oktober

Augsburg - Iserlohn (19.30)

11. Spieltag, Sonntag, 16. Oktober

Iserlohn - Frankfurt (16.30)

12. Spieltag, Dienstag, 18. Oktober

Iserlohn - Bietigheim (19.30)

13. Spieltag, Freitag, 21. Oktober

Berlin - Iserlohn (19.30)

14. Spieltag, Sonntag, 23. Oktober

Iserlohn - Straubing (16.30)

15. Spieltag, Mittwoch, 26. Oktober

Mannheim - Iserlohn (19.30)

16. Spieltag, Freitag, 28. Oktober

Iserlohn - Wolfsburg (19.30)

17. Spieltag, Sonntag, 30. Oktober

München - Iserlohn (16.30)

18. Spieltag, Dienstag, 1. November

Iserlohn - Ingolstadt (18 Uhr)

19. Spieltag, Freitag, 4. November

Iserlohn spielfrei

20. Spieltag, Sonntag, 6. November

Nürnberg - Iserlohn (16.30)

21. Spieltag, Freitag, 18. November

Berlin - Iserlohn (18.30)

22. Spieltag, Sonntag, 20. November

Iserlohn - Schwenningen (19 Uhr)

23. Spieltag, Freitag, 25. November

Wolfsburg - Iserlohn (19.30)

24. Spieltag, Sonntag, 27. November

Köln - Iserlohn (16.30)

25. Spieltag, Mittwoch, 30. November

Iserlohn - München (19.30)

26. Spieltag, Freitag, 2. Dezember

Iserlohn - Düsseldorf (19.30)

27. Spieltag, Sonntag, 4. Dezember

Ingolstadt - Iserlohn (16.30)

28. Spieltag, Freitag, 9. Dezember

Iserlohn - Augsburg (19.30)

29. Spieltag, Sonntag, 11. Dezember

Schwenningen - Iserlohn (16.30)

30. Spieltag, Mittwoch, 14. Dezember

Iserlohn - Berlin (19.30)

31. Spieltag, Freitag, 16. Dezember

Iserlohn - Bietigheim (19.30)

32. Spieltag, Sonntag, 18. Dezember

Düsseldorf - Iserlohn (16.30)

33. Spieltag, Dienstag, 20. Dezember

Iserlohn - Bremerhaven (19.30)

34. Spieltag, Freitag, 23. Dezember

Nürnberg - Iserlohn (19.30)

35. Spieltag, Montag, 26. Dezember

Straubing - Iserlohn (14)

36. Spieltag, Mittwoch, 28. Dezember

Iserlohn - Mannheim (19.30)

37. Spieltag, Freitag, 30. Dezember

Iserlohn spielfrei

38. Spieltag, Montag, 2. Januar

Iserlohn - Frankfurt (19.30)

39. Spieltag, Mittwoch, 4. Januar

Augsburg - Iserlohn (19.30)

40. Spieltag, Freitag, 6. Januar

Iserlohn - Bremerhaven (19.30)

41. Spieltag, Sonntag, 8. Januar

Wolfsburg - Iserlohn (16.30)

42. Spieltag, Freitag, 13. Januar

Iserlohn - Nürnberg (19.30)

43. Spieltag, Sonntag, 15. Januar

Schwenningen - Iserlohn (16.30)

44. Spieltag, Freitag, 20. Januar

Bietigheim - Iserlohn (19.30)

45. Spieltag, Sonntag, 22. Januar

Iserlohn - Mannheim (14)

46. Spieltag, Dienstag, 24. Januar

Köln - Iserlohn (19.30)

47. Spieltag, Freitag, 27. Januar

Bremerhaven - Iserlohn (19.30)

48. Spieltag, Sonntag, 29. Januar

Iserlohn - Berlin (14)

49. Spieltag, Freitag, 3. Februar

Iserlohn - Düsseldorf (19.30)

50. Spieltag, Sonntag, 5. Februar

Bietigheim - Iserlohn (19)

51. Spieltag, Sonntag, 12. Februar

Iserlohn - Ingolstadt (14)

52. Spieltag, Dienstag, 14. Februar

Mannheim - Iserlohn (19.30)

53. Spieltag, Freitag, 17. Februar

Iserlohn - Nürnberg (19.30)

54. Spieltag, Sonntag, 19. Februar

Iserlohn - Straubing (16.30)

55. Spieltag, Dienstag, 21. Februar

Frankfurt - Iserlohn (19.30)

56. Spieltag, Freitag, 24. Februar

Iserlohn - Köln (19.30)

57. Spieltag, Sonntag, 26. Februar

Iserlohn - Schwenningen (14)

58. Spieltag, Dienstag, 28. Februar

München - Iserlohn (19.30)

59. Spieltag, Freitag, 3. März

Iserlohn spielfrei

60. Spieltag, Sonntag, 5. März

Straubing - Iserlohn (14)

