Iserlohn Roosters streben auf virtuellem Eis nach Höherem

Iserlohn. Für die eSportler hat die europäische ECL-Saison begonnen. In der „Core“-Division sollen die Play-offs erreicht werden.

Die Iserlohn Roosters stecken schon wieder mitten im Kampf um die Play-offs. Der achte Platz, der dazu in der ECL Core erreicht werden muss, liegt nur zwei Punkte entfernt und wird momentan ausgerechnet von der britisch-spanischen Hoko Gang belegt. Gegen dieses Team kassierten die von Kapitän Daniel Kosdei angeführten Roosters in der Nacht zu Freitag eine 1:5 (1:4, 0:0, 0:1)-Niederlage.

Und jetzt mal Schluss mit den Verwirrspiel: Sportlich in Erscheinung treten die Roosters momentan wieder an der Spielkonsole, eSport lautet das Stichwort. In diesem Metier ist Iserlohns sportliches Aushängeschild Nummer eins im Herbst vergangenen Jahres eine Kooperation mit dem Iserlohner eSports Club eingegangen, der seitdem als Iserlohn Roosters eSports antritt. Trotz einiger Achtungserfolge und Turniersiege blieben die Türen zu den Play-offs seitdem verschlossen, die letzten Teilnahmen stammen noch aus der Zeit vor der Kooperation. Aber die Chance, dass es in absehbarer Zeit wieder klappt, ist groß, denn abwechselnd wird in zwei Ligen gespielt: Der German Championship League GCL für den deutschsprachigen Raum und der European Championship League (ECL), in der sich die Mannschaft mit Teams aus ganz Europa misst, und die kürzlich wieder gestartet ist. Doch weil auf dieser Ebene viele und unterschiedlich starke Mannschaften unterwegs sind, gibt es fünf ECL-Ligen. Die „Elite“, in der sich tatsächlich die besten Teams tummeln, darunter die „Pro“ für die ebenfalls sehr starken Teams, die „Lite“ für die ambitionierten Mannschaften, bei denen es noch nicht für höhere Aufgaben reicht und darunter die neu eingeführte „Core“ mit den Roosters und schließlich die „Neo“ für die Anfänger, die noch im vergangenen Winter die sportliche Heimat der Iserlohner war.

Iserlohner erhoffen sich Vorteile durch Ligareform

Daniel Kosdei begrüßt diese Ligenreform. „In der ,Neo’ haben zuletzt zu viele Ex-Profis gespielt, die den Wettbewerb verzerrt haben. Die ,Core’ ist eine Liga für Mannschaften wie uns, die den nächsten Schritt machen wollen, an deren Level wir uns aber noch gewöhnen müssen. Die eine oder andere bittere Klatsche werden wir wohl bekommen.“ Die erwähnte 1:5-Niederlage kommt dieser Befürchtung nahe, in einem zweiten Duell am selben Abend zog Iserlohn mit 2:4 den Kürzeren. Keine Blöße gab sich das Team gegen den HC Sokol Moskau, die Spiele wurden 4:3 und 6:4 gewonnen. Zum Start in die Saison gab es zwei Niederlagen gegen die Golden Sticks aus Russland.

Zumindest sollte es besser laufen als zuletzt in der GCL. „Da hat uns ein Sieg zum Sprung in die Play-offs gefehlt“, ärgert sich Kosdei noch heute. Allerdings verließen viele Spieler unmittelbar vor Saisonbeginn das Team, so dass ein kurzfristiger Neuaufbau nötig war. Die Kaderstärke habe letztendlich nicht den eigenen Erwartungen entsprochen. Einer, der damals nicht von Bord ging, ist Michael Brechbühl, der Torschütze vom Dienst. Auf ihn war erneut Verlass, 37 Mal traf er ins Schwarze. „Er hat wieder alles zerschossen“, freut sich sein Kapitän. Die Hoffnung ist groß und keineswegs unbegründet, dass er auch in der ECL ordentlich zulangt.

