Iserlohn Roosters trennen sich von Greg Poss

Iserlohn. Bereits am Freitag soll Greg Poss von seiner Entlassung erfahren haben, am Samstag haben die Iserlohn Roosters die Trennung offiziell gemacht.

Die Iserlohn Roosters haben im Kampf gegen den Abstieg aus der DEL das nächste Register gezogen und am Samstagvormittag die Entlassung von Trainer Greg Poss bekanntgegeben. Die Trennung erfolgt einen Tag vor dem Heimspiel gegen die Straubing Tigers (Sonntag, 16.30). Nach Informationen der Heimatzeitung soll der entscheidende Impuls zu diesem Schritt aus Kreisen der Gesellschafter gekommen sein. Sie haben dem 58-Jährigen US-Amerikaner nicht mehr zugetraut, die Mannschaft aus der außerordentlich prekären Lage herauszuführen.

Es war Poss’ zweite Amtszeit am Seilersee, die insgesamt nur 369 Tage gedauert hat. Bereits von 1997 bis 2003 war er Iserlohns Trainer, Mitten in diese erfolgreiche Zeit fiel der Einstieg in die DEL. Poss übernahm die Mannschaft Mitte Oktober 2022 in einer ähnlich schwierigen Situation. Nach einer 4:5-Niederlage in Augsburg waren die Roosters mit sechs Punkten am neunten Spieltag ebenfalls Tabellenletzter.

Co-Trainer Pierre Beaulieu übernimmt vorerst

Bis auf Weiteres wird der bisherige Assistenzcoach Pierre Beaulieu die Leitung der Trainingseinheiten übernehmen. Unterstützt wird er dabei von Axel Müffeler, dem Verantwortlichen für die Schnittstelle zwischen Profis und Nachwuchsleistungsbereich. Das teilten die Roosters in ihrer Mitteilung zur Personalentscheidung mit. Darin kommen auch die Verantwortlichen zu Wort: „Uns fehlte nach eingehender Analyse der aktuellen Situation und der Ergebnisse der letzten Wochen die Überzeugung, dass unser Team in dieser Konstellation das Ruder nochmal herumreißen kann. Wir danken Greg Poss für seine akribische Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, sagt Manager Christian Hommel.

Klubchef Wolfgang Brück betont, wie schwer allen Beteiligten die Zustimmung zu dieser Entscheidung gefallen ist: „Wir und insbesondere ich ganz persönlich schätzen Greg Poss sowohl als Mensch als auch für seine Arbeit und für die außergewöhnliche Identifikation mit unserem Standort. Er hat Großartiges für das Iserlohner Eishockey geleistet, weshalb diese Entscheidung eine der schwierigsten der vergangenen 30 Jahre war. Aber die Faktenlage macht leider deutlich, dass ein Handeln erforderlich war.“

