Iserlohn Roosters unterliegen den Eisbären

Iserlohn. Das Team von Jason O’Leary tat sich gegen die Eisbären schwer und verlor zurecht mit 1:4.

Nein, das war nicht der Abend der Iserlohn Roosters. Die blieben am Freitag durch das 1:4 gegen die Eisbären Berlin zum zweiten Mal daheim ohne Punkte. Auch wenn das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist – verdient haben sich die Hauptstädter ihren zweiten Auswärtssieg in NRW binnen 48 Stunden allemal.





Eishockey, DEL: Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 1:4 (0:1, 1:3). Begonnen hatte das Spiel bereits enttäuschend, und das lag nicht nur am Berliner Führungstreffer, den Zachary Boychuk früh in Überzahl erzielte. Schließlich ergab sich wenige Minuten später auch die erste Powerplay-Situation für die Roosters – und wie. Fünf gegen Drei hieß es fast drei Minuten lang. Aber damit konnten die Gastgeber so gut wie gar nichts anfangen. Viel zu statisch und zu langsam agierten sie vor dem Berliner Tor, das deswegen kaum ernsthaft in Gefahr geriet.

Das Krefeld-Spiel steckten die Eisbären mühelos weg

Den Eisbären merkte man nicht an, dass sie tags zuvor bereits in Krefeld ran mussten. Im Gegenteil – der 6:1-Sieg beim Schlusslicht der Nordgruppe setzte eher Kräfte frei, auch spielfreudig präsentierte sich das Team von Trainer Serge Aubin. Zeitweise schienen sich die Berliner ihrer Sache aber zu sicher zu sein. Und in diesen Phasen kam Iserlohn zum Zug. Die gefährlichsten der ersten zehn Torschüsse gaben Brent Raedeke und vor allem Casey Bailey ab, der perfekt von Julian Lautenschlager bedient wurde.

Doch insgesamt war es kein guter Auftritt der Roosters, die erneut in neuer Angriffsbesetzung aufliefen. Tim Fleischer stürmte neben Brody Sutter und Joel Lawry in der ersten Reihe. Für Erheiterung sorgte einzig Maskottchen Icey. Mal schlüpfte er in die Rolle des Cheftrainers und versuchte die Jungs in Dunkelblau zu dirigieren, zwischendurch zog er sich ein Bettlaken über und geisterte durch die leeren Zuschauerreihen. Das mag eher am Karnevalswochenende gelegen haben, denn eine gespenstische Leistung müssen sich die Roosters auch wieder nicht vorwerfen lassen. Sie investierten viel ins Spiel, doch es blieb zu häufig bei guten Ideen und vielversprechenden Spielzügen.

Entweder machten sie sich durch ungenaues Passspiel oder schwache Kontrolle der Scheibe das Leben schwer, oder sie scheiterten einfach an den robusten Berlinern. Die hätten schon zwei Minuten nach Beginn des Mittelabschnitts erhöhen müssen, doch Andy Jenike zeigte seine bis dahin beste Parade gegen Giovanni Fiores Schuss aus kurzer Distanz. In der Folge wurden die Roosters frecher und dadurch auch wieder gefährlicher. Joe Whitney zündete den Turbo und raste mit der Scheibe entlang der Bande in die Berliner Zone, wo Goalie Mathias Niederberger allerdings das Zuspiel auf Casey Bailey abfing.

Ordentlich brachte Iserlohn auch sein einziges Unterzahlspiel im zweiten Drittel über die Runden. Immer wieder gelang der Befreiungsschlag, und Berlin musste neu aufbauen. Die Eisbären erwiesen sich zwar durchweg als zäher Gegner, sie waren aber auch weit davon entfernt ein Feuerwerk mit sechs Treffern abzubrennen, wie es ihnen in Krefeld gelang.

Casey Bailey vergibt Chance zum Ausgleich in Unterzahl

Bevor es in die letzte Pause ging, machten Dieter Orendorz mit einem seltenen Distanzschuss und Ryan Johnston mit einem Solo gegen drei Eisbären auf sich aufmerksam. Neun Sekunden nach Wiederbeginn löste Torsten Ankert eine Fahrkarte auf die Strafbank. Erst zeigte Jenike gegen Marcel Noebels eine ähnlich starke Reaktion wie schon zu Beginn des zweiten Drittels, dann vergab Casey Bailey die Chance des Spiels. Fast wie bei einem Penalty lief er alleine auf Niederberger zu, setzte die Scheibe aber über das linke Toreck. Nie war die Chance auf das zweite Iserlohner Unterzahltor in dieser Saison größer.

Es folgte eine identische Situation, wie es sie schon im ersten Drittel gab: Hinausstellungen von Matthew White und Kai Wissmann erzeugten ein doppeltes Überzahlspiel für Iserlohn, das zunächst wieder wenig berauschend war, dafür aber erfolgreich. Das Tor zum 1:1 fiel wie aus dem Nichts. Whitneys Hereingabe von der Seite flipperten sich Ryan Mc Kiernan und Niederberger ins eigene Tor. Raedeke, Yannick Proske und Taro Jentzsch hatten Chancen, die Roosters in Führung zu bringen, doch es jubelten nur noch die Gäste, und das durch Frank Hördler, Giovanni Fiore und Leonhard Pföderl noch dreimal in 4:10 Sekunden.