Iserlohn Roosters verabschieden sich mit 3:2-Sieg in Nürnberg in die Spielpause

Nürnberg. Dank einer überragenden Leistung von Torhüter Hannibal Weitzmann gewinnen die Iserlohn Roosters mit 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) bei den Nürnberg Ice Tigers.

Greg Poss sah von Beginn eine aggressiv angreifende Mannschaft, die sich gute Chancen erarbeitete. Émile Poirier hätte früh die Roosters in Führung bringen müssen, schaufelte aber völlig freistehend über das Nürnberger Gehäuse (2.). Eric Cornel und Tim Bender (7.) prüften Ice-Tigers-Torhüter Treutle mit gefährlichen Schüssen. Im nächsten Versuch belohnten sich die Sauerländer für den guten Auftakt. Erik Buschmann hielt nach Casey Baileys Vorlage direkt drauf, Maciej Rutkowksi nahm Treutle die Sicht, Nürnbergs Karrer lenkte die Scheibe ins eigene Netz. Als Torsten Ankert auf Strafbank saß, ließen die Roosters lange Zeit wenig zu. Als sie einmal zu weit aufgerückt waren, bediente Parlett mit einem langen Pass Fox an der blauen Linie. Hannibal Weitzmann war beim Ausgleich ohne Chance. Das 1:1 gab Nürnberg Auftrieb, ohne dass es jedoch für die Gäste gefährlich werden sollte. Dafür brillierte kurz vor der Pause die insgesamt auffällige dritte Reihe um Neuzugang Poirier mit einem billardmäßigen Passspiel, dass der Frankokanadier fast erfolgreich abgeschlossen hätte. „Das war ein solides Drittel. Wir wollen die neutrale Zone halten und schnell nach vorne spielen“, zeigte sich Buschmann zufrieden.

Den Ankündigungen des Torschützen zum 1:0 ließen die Roosters Taten folgen. Ähnlich aggressiv wie zu Beginn starteten sie auch in den zweiten Abschnitt. Weitzmann klemmte derweil nach einer artistischen Einlage die Scheibe zwischen Schoner und Pfosten ein. Nachdem Kaspars Daugavins fast die erneute Führung erzielte (26.), nutzten die Roosters als powerplayschwächstes Team der Liga endlich mal wieder eine Überzahl zum Torerfolg. Chris Brown stocherte nach Lean Bergmanns Pfostentreffer durch die Beine von Treutle. Die Ice Tigers reagierten wütend auf den neuerlichen Rückstand und schnürten Iserlohns phasenweise in der eigenen Zone ein. Weitzmann hatte Glück, dass MacLeods Schuss von Ankerts Schlittschuh am Pfosten landete (31.) und zeigte sich kurz darauf gegen Karrer hellwach. Genau in dieser Drangphase setzten die Roosters den dritten Stich ins Nürnberger Herz. Nach einem schnellen Konter schob Sven Ziegler die Scheibe nach einem Treutle-Abpraller per Rückhand ein. Der Boxkampf abseits des Geschehens zwischen Bergmann und Bodnarchuk (34.) , für den beide eine Fünf-Minuten-Strafe kassierten, war das letzte Highlight im Mittelabschnitt.

Im Schussdrittel ging Nürnberg, wie von Oliver Mebus bei Magenta-Sport angekündigt, mehr Risiko und drückte auf den Anschlusstreffer. Hannibal Weitzmann stand dabei im Mittelpunkt und hielt den Zwei-Tore-Vorsprung bis zur 47. Minute. Beim verdienten 2:3 durch Kechter war er allerdings machtlos, weil Colin Ugbekile den Torschützen zu viel Platz gelassen hatte. Eric Cornel hatte direkt danach das 4:2 auf dem Schläger, scheiterte aber völlig frei an Treutle. Angepeitscht von ihren Fans drängten die Ice Tigers die Roosters in die eigene Zone, bissen sich aber an Weitzmann die Zähne aus. Beim Move aus der eigenen Zone traf Weber zum Glück nur die Latte (55.). Zwei Minuten vor Schluss setzte Nürnberg alles auf eine Karte. Weitzmann rettete gegen Ex-Rooster Tim Fleischer, Lobach und Karrer und war am Ende der Garant für den ersten Drei-Punkte-Sieg in Nürnberg seit dem 18. Dezember 2011.

Tore: 0:1 (7:40) Buschmann, 1:1 (11:47) Fox (5-4), 1:2 (26:48) Brown (5-4), 1:3 (31:55) Ziegler, 2:3 (46:51) Kechter

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe