Iserlohn Roosters verpflichten Stürmer Casey Bailey

Iserlohn. Der 28-jährige US-Amerikaner spielte zuletzt in Schweden.

Die Iserlohn Roosters haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den 28-jährigen US-Amerikaner Casey Bailey zunächst für ein Jahr unter Vertrag genommen. Der Stürmer war in der vergangenen Saison in der schwedischen Eliteliga SHL für Växjö Lakers HC aktiv. Mit seinem Klub stand er auf einem Playoff-Platz, als die Saison coronabedingt abgebrochen wurde. „Er soll mit seiner offensiven Qualität einen Scoring-Part bei uns übernehmen“, erklärt Iserlohns Sportlicher Leiter Christian Hommel. Bailey kann sowohl auf dem rechten Flügel als auch als Center eingesetzt werden und weist daher nicht nur aufgrund seiner Körpergröße von 1,91 Meter, sondern auch in der Spielweise Parallelen zu Roosters-Stürmer Alex Grenier auf. Växjö war Baileys zweite Station in Europa, die Spielzeit 18/19 bestritt er mit HC Slovan Bratislava in der KHL.

Baileys Profikarriere begann an der Penn State University, für die er zwischen 2012 und 2015 insgesamt drei Jahre lang aktiv war. 2015 feierte der Stürmer im Trikot der Toronto Maple Leafs sein NHL-Debüt, wo ihm in sechs Spielen auch ein Treffer gelang. Er war damit der erste Alumni seiner Universität, der bei einem NHL-Spiel zum Einsatz kam. In den folgenden drei Jahren absolvierte er für die Toronto Marlies, die Binghamton Senators und die Bridgeport Sound Tigers insgesamt über 200 Spiele in der AHL und verbuchte dabei mehr als 100 Scorerpunkte. Für die Ottawa Senators kamen zudem noch sieben NHL-Spiele hinzu. 2017/18, in seiner letzten Saison vor dem Wechsel nach Europa, wurde er als bester Torschütze seines Teams ins Line-Up des AHL-All-Star-Spiels gewählt. Das alles hinterließ bei Hommel Eindruck: „Seine Statistiken in der AHL zeigen seine Qualitäten und auch in Schweden hat er sich in der vergangenen Saison recht schnell zurechtgefunden. Bailey selbst scheint nicht daran zu zweifeln, dass ihm das auch am Seilersee gelingt „Ich habe viele positive Dinge über die Organisation und die Kultur bei den Iserlohn Roosters gehört. Ich freue mich darauf, ein Teil davon zu sein, wenn die Saison dann losgeht und bin besonders auf die tollen Fans gespannt“, äußert sich der neue Mann in der Mitteilung der Roosters. Bailey ist verheiratet und im August Vater einer Tochter geworden.