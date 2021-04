Iserlohn Roosters versprechen große Leidenschaft

Iserlohn. Das Spiel drei der Viertelfinalserie wird heute in Berlin die Entscheidung über den Halbfinaleinzug bringen.

Es wäre ja auch zu schön gewesen. Ein Heimsieg gegen die Eisbären Berlin, die erste Halbfinalteilnahme perfekt gemacht, im Anschluss eine kleine Kabinenfeier und dann ganz entspannt in die Vorbereitung auf die Vorschlussrunde einsteigen. So hätten es sich die Iserlohn Roosters natürlich gewünscht, aber so kam es nicht. Sie erwischten einen schwarzen Tag gegen die Berliner, verloren mit 0:6 und saßen am Freitagvormittag schon wieder im Bus, um zum Showdown in die Hauptstadt zu reisen.

Direkt nach dem so ernüchternd verlaufenen zweiten Viertelfinalspiel gab Stürmer Marko Friedrich die Richtung vor. „Die haben uns auf dem falschen Fuß erwischt, aber so überlegen sind die nicht.“ Der Glaube an die Stärke der eigenen Mannschaft ist durch die Abfuhr nicht ins Wanken geraten. „Es ist noch nichts verloren, und dass wir auswärts stark sind, haben wir oft bewiesen.“ Und fast trotzig fügt er hinzu. „Wir wollen dieses Halbfinale mehr als die Berliner, und wir werden die Mannschaft sein, die Herzblut und Leidenschaft zeigt.“

Der absolute Wille zum Erfolg wird erforderlich sein, um die Müdigkeit in den Hintergrund treten zu lassen. Zuwachs kann der Kader nicht erwarten. Zwar sind die verletzten Dieter Orendorz, Steve Whitney und Taro Jentzsch mit nach Berlin gefahren, doch die Chance auf einen Einsatz kann man daraus nicht ableiten. Aber sie wollen ihren Kollegen den Rücken stärken. Nicht im Bus saß Torsten Ankert, der vor Ort noch einen Behandlungstermin auf dem Programm hatte, dann aber nachreist. Ob der Kapitän mitwirken kann, ist ungewiss. Ihn könnte Erik Buschmann ersetzen. Keine Sperre nach seiner Spieldauerdisziplinarstrafe muss Joel Lowry fürchten, so dass sich an der Formation (mit dem Fragezeichen hinter Ankert/Buschmann) gegenüber Donnerstag nichts ändern wird.

Der Check des Berliners White hatte Torsten Ankert außer Gefecht gesetzt, aber dem Gegenspieler wollte er keine Schuld geben. „Das war eine unglückliche Aktion, so etwas passiert.“ Dass einer wie er auflaufen wird, wenn es irgendwie geht, ist selbstverständlich, und er hat die Heimpleite abgehakt. „Das war nur ein Spiel, jetzt bekommen wir eine neue Möglichkeit.“

Am Seilersee lief einfach alles gegen die Roosters, die in den ersten beiden Dritteln die Gegentreffer zu höchst unglücklichen Zeitpunkten kassierten. „Wir hatten ja schließlich auch unsere Chancen, aber Niederberger war gut“, meinte der Kapitän. Jetzt sieht er beide Mannschaften mit dem Rücken zur Wand stehen. „Und wir haben bewiesen, dass wir damit umgehen können.“

Aber reicht die Kraft, um Spiel drei für sich zu entscheiden und erstmals überhaupt ins Halbfinale einzuziehen? „In den Play-offs gibt es keine Müdigkeit. Darüber mache ich mir keine Gedanken“, sagt Trainer Brad Tapper. Er berichtete vor der Abfahrt von einer nach wie vor guten Stimmung in der Mannschaft, die er mit einer Videoanalyse auf das entscheidende Spiel einstimmen wird.

Tapper fordert einfaches Spiel von seiner Mannschaft

Seine Vorgaben: „Wir müssen das Spiel einfach halten und dürfen nicht so umständlich agieren.“ Natürlich verweist er auf den Sieg in Spiel eins, als seine Mannschaft bewiesen habe, wie es gehen kann. „Es ist möglich, in Berlin zu gewinnen. Und die Spieler sind bereit, dafür alles zu geben.“ Trainiert wird in der Hauptstadt nicht mehr, die Regeneration wird groß geschrieben.

Klubchef Wolfgang Brück ärgert das Verletzungspech in der entscheidenden Phase, und er kündigt an, nach der Saison über die erforderliche Personaldecke zu sprechen. „Unser Ziel waren die Play-offs, und wir haben gesehen, wie schwer es ist, wenn man einen kleinen Kader hat.“ Aber dem traut er in Berlin noch einmal Großes zu. „Den Druck haben jetzt beide Mannschaften. Wenn wir das Spiel lange offen halt, ist alles möglich.