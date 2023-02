Iserlohn Roosters weiter im Schneckenrennen um Platz zehn

Iserlohn. Nach der 1:2-Derbyniederlage gegen die DEG müssen die Iserlohn Roosters am Sonntag bei den Bietigheim Steelers ran. Greg Poss verrät den Plan.

Die erste Entscheidung in der DEL ist für die Iserlohn Roosters gefallen. Nach dem gestrigen Spieltag können die Sauerländer nicht mehr Letzter werden, auch nicht, wenn das Team von Trainer Greg Poss am Sonntag beim Schlusslicht in Bietigheim verlieren sollte. Dafür ist der Abstand einfach zu groß.

Wesentlich knapper sind die Abstände rund um Platz zehn und Mitten im Rennen befinden sich die Iserlohner, selbst nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen die Düsseldorfer EG. „Die ersten zehn Minuten waren gut. Danach haben wir nicht nur das Gegentor bekommen, sondern auch sehr schlecht in der Deckung gearbeitet. Das hat mir überhaupt nicht gefallen,“ war der Coach mit der Leistung über weite Strecken unzufrieden. „In der Vorwärtsbewegung haben wir zu viele leichte Scheibenverluste gehabt, die zu Konter geführt haben. Da müssen wir viel gradliniger und konsequenter spielen.“

Derby-Mentalität hat Stürmer John Broda gegen Düsseldorf gefehlt

Neben einiger taktischer Fehler ist Stürmer John Broda noch etwas anderes gegen die DEG aufgefallen. „Das war ein wichtiges Westderby vor ausverkauftem Haus. Irgendwie hat bei uns aber gestern die Derby-Mentalität gefehlt. Da gehören normalerweise auch mal einige Rangeleien mit dem Gegenspieler dazu. Das war mir alles etwas zu brav.“ Der Youngster feierte gegen die DEG mit 100 Partien für die Iserlohn Roosters seinen ersten Meilenstein. Für die 101. Begegnung hat sich Broda einiges vorgenommen. „Drei Punkte gegen Bietigheim am Sonntag wären extrem wichtig. Der Erfolgsdruck wird immer größer und ein Tor wird sicher auch morgen nicht zu einem Sieg reichen. Da muss mehr von uns kommen“, nimmt der Stürmer sich und seine Teamkameraden in die Pflicht.

Am Freitag kassierten die Steelers eine deftige 2:8-Niederlage bei den abstiegsbedrohten Augsburger Panthern. Greg Poss hat sich das Spiel auf Video angeschaut, will aber daraus keine voreiligen Schlüsse ziehen. „Das ist ein Muster ohne Wert. Augsburg ist eine gute Mannschaft. Dort kann man auch mal deutlich verlieren. Ich bin sehr sicher, dass sich Bietigheim gegen uns anders präsentieren wird. Das ist für uns eine ganz schwere Partie.“

Poss plant keine personellen Veränderungen gegen Bietigheim

Von seinen Spielern erwartet er den gleichen Gedanken, denn nur dann habe man eine Chance mit der entsprechenden Einstellung das Auswärtsspiel zu gewinnen. Personell plant Poss keinerlei Veränderungen, da der gleiche Kader wie am Freitag dem Trainer zur Verfügung steht.

Apropos gewinnen. Der Kampf um die Pre-Play-off-Plätze hat sich zu einem wahren Schneckenrennen entwickelt. Am Freitag verloren sowohl Berlin als auch Iserlohn, Schwenningen und Frankfurt ihre Begegnungen. „Die Mannschaften sehen jetzt, wie hart es ist ihre Spiele gewinnen zu müssen. Nur wer am schnellsten lernt, dass man dafür in den Play-off-Modus umschalten muss, wird am Ende es schaffen unter den Top Ten zu stehen“, ist sich Poss sicher.

Wie schnell die Roosters dies schaffen, wird man vielleicht schon am Sonntagabend in Bietigheim erkennen. Erstes Bully in der EgeTrans Arena ist um 19 Uhr.

