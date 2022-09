Iserlohn Roosters: Wie erfolgreich wird die neue DEL-Saison?

Die Iserlohn Roosters, hier Eugen Alanov im Test gegen Bremerhaven, starten am Freitag in die neue DEL-Saison.

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters vor dem Saisonstart: Reicht es dieses Mal für die Play-offs? Oder droht der Abstieg? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

In wenigen Tagen beginnt für die Iserlohn Roosters die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga. Zum Startschuss interessiert uns die Meinung der Fans: Was erwarten sie von der neuen Spielzeit? Wie schlagkräftig ist der neue Kader? Und auf welchen Spieler setzen sie besonders viele Hoffnungen?

Machen auch Sie mit bei unserer Umfrage:

Wo landen die Iserlohn Roosters am Ende der Hauptrunde? Direkte Play-off-Qualifikation Pre-Play-offs Klassenerhalt Abstiegsplatz Es wurden bisher 12 Stimmen abgegeben.

Wer wird Deutscher Meister 2023? Augsburger Panter Eisbären Berlin Bietigheim Steelers Fishtown Penguins Bremerhaven Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Kölner Haie Adler Mannheim EHC Red Bull München Nürnberg Ice Tigers Schwenniger Wild Wings Straubing Tigers Grizzly Adams Wolfsburg Es wurden bisher 10 Stimmen abgegeben.

Wer wird Top-Scorer der Iserlohn Roosters? Sena Acolatse Casey Bailey Lean Bergmann Chris Brown Eric Cornel Kaspars Daugavins Ryan O'Connor Yannick Proske Felix Maegaard Scheel ein anderer Es wurden bisher 8 Stimmen abgegeben.

