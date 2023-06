Iserlohn Roosters ziehen Tyler Boland an Land

Iserlohn. 26-jähriger Kanadier ist im Sturm zuhause. Iserlohn wird seine erste Auslandsstation. Christian Hommel erklärt, warum er ihn haben wollte.

Die Iserlohn Roosters melden einen weiteren Zugang für die kommende Saison: Tyler Boland heißt der 26-jährige Stürmer, der zuletzt beim AHL-Klub Manitoba Moose spielte und nach dem dortigen Saisonende mit den Newfundland Growlers das Halbfinale in den ECHL-Play-offs um den Kelly-Cup erreichte.

Boland verbrachte zuvor insgesamt vier Spielzeiten an der University of Brunswick und spielte seit 2021 zunächst für Newfundland und dann für Manitoba als Profi in Nordamerika. Am College scorte Boland in 121 Spielen 148 Mal, in der ECHL kommt der Rechtsschütze auf 72 Punkte in 57 Spielen und in der AHL auf 20 Punkte in 57 Spielen. Das und noch viel mehr beeindruckte auch Roosters-Manager Christian Hommel, wie in der Mitteilung der Roosters deutlich wird: „Tyler hat gezeigt, dass er sich durchbeißen kann und sich insbesondere in dieser Saison immer weiter nach oben gearbeitet. Er kann scoren und ist gut ausgebildet. Gepaart mit seiner Mentalität und der Tatsache, dass er noch großes Potenzial hat, macht ihn das zu einem hochinteressanten Spieler.“

Die Iserlohn Roosters sind Bolands erste Auslandsstation, die Vorfreude und der Ehrgeiz, sich am Seilersee durchzusetzen, sind groß: „Der Gedanke, nach Europa zu gehen, hat sich bei mir während der Saison entwickelt. Ich habe dann einige Gespräche geführt und dann letztlich die Entscheidung getroffen, nach Iserlohn zu gehen. Für mich ist das ein großer Schritt und ich bin gespannt, was mich erwartet. Das sportliche Konzept überzeugt mich jedenfalls, ich werde auf jeden Fall jeden Tag alles was ich habe, dafür geben, dass wir erfolgreich sind.“

