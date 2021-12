Iserlohn Roosters: Zu frühe, zu einfache, zu viele Gegentore

Iserlohn. Nicht nur gegen Düsseldorf haben die Iserlohn Roosters enttäuscht. Verteidiger Philip Riefers äußert sich zur Lage.

Zum zwölften Mal in nun 25 Spielen sind die Iserlohn Roosters am Dienstagabend ohne Punkte geblieben, nur die beiden auf den Abstiegsplätzen stehenden Teams der Schwenninger Wild Wings (14) und der Bietigheim Steelers (15) standen noch häufiger schon nach 60 Minuten als Verlierer da. Iserlohns jüngste 3:4-Niederlage gegen die Düsseldorfer EG ist auch deshalb nur schwer verdaulich, weil es zwei Tage zuvor noch diesen couragierten und erfolgreichen Auftritt gegen Köln gab. Die Hoffnung, dass das 7:3 der erste Schritt hin zu einer nachhaltigen Trendwende war, ist wieder dahin.

„Die DEG hat einfacher gespielt, sie hatte außerdem einen Plan, den sie auch umgesetzt hat. Damit haben wir im Moment Schwierigkeiten“, sagt Philip Riefers, Iserlohns vielseitig verwendbarer 31-Jähriger. Meistens kommt er als Verteidiger zum Einsatz, aber sein Trainer Brad Tapper weiß wie die anderen Übungsleiter vor ihm auch, dass Riefers ebenso im Angriff spielen kann, auch wenn er die ganz große Torgefahr in dieser Saison noch nicht ausstrahlt. Immerhin auf neun Torbeteiligungen brachte er es bei seinen 39 Einsätzen in der Saison 2020/21, zwei Assists sind es in den 22 Partien, in denen er bislang in der aktuellen Runde zum Einsatz kam. „Ich glaube, jeder Spieler freut sich, wenn er ein Tor erzielt, aber ich bin eher dafür zuständig, Tore zu verhindern.“

Das klappte zuletzt nicht besonders gut. Bei den Iserlohn Roosters klingelt es zu früh und zu häufig, zudem kommen die Gegentore zu einfach zustande. Die interne Ursachenforschung läuft auf Hochtouren. „Es ist ein schwieriges Thema. Andernfalls würden wir vieles besser machen“, sagt Riefers. „Zur Zeit kommt vielleicht auch noch eine gewisse Unsicherheit hinzu, obwohl wir wirklich jeden Tag an uns arbeiten, um unsere Schwächen abzustellen.“

Der gute Vorsatz ist da, doch an der Umsetzung hapert es

Irgendetwas, so hat es für den Betrachter von außen den Anschein, muss sich schon in der Kabine kurz vor den Partien abspielen, was nicht sein sollte. Riefers schildert, was in der Regel hinter der Kabinentür vonstatten geht. „Natürlich schwören wir uns darauf ein, dass jeder 100 Prozent gibt. Danach kommen die Trainer noch mal zu uns herein und erinnern an letzte taktische Dinge, die wir aber auch vorher schon besprochen haben. Gut vorbereitet sind wir also.“

Trotzdem unterlaufen den Spielern vor allem während des ersten Drittels reihum Fehler, die das Spiel rasch in eine unerfreuliche Richtung kippen lassen. „Dass wir nicht mehr so viele Toren kassieren dürfen, ist klar. Und dass es nicht sein kann, dass wir immer vier oder fünf Tore schießen müssen, um zu gewinnen, ist uns auch bewusst.“

Nicht nur die Fans, auch die Spieler selbst sehnen eine Besserung der aktuell unbefriedigenden Situation herbei. Philip Riefers ist zuversichtlich, dass das gelingt. „Wir werden aus dieser Lage wieder herauskommen, weil unsere Motivation stimmt, und weil wir gute und charakterlich starke Spieler im Team haben.“ Die nächste Gelegenheit dazu besteht morgen beim Tabellensechsten ERC Ingolstadt, einer Mannschaft die angesichts ihrer 80 Gegentreffer alles andere als unschlagbar sein dürfte.