Iserlohn Roosters zuerst nach Krefeld

Iserlohn. Erst am 23. Dezember legt das Team von Trainer Jason O’Leary los.

Die Iserlohn Roosters haben zum Auftakt in die in vielerlei Hinsicht außergewöhnlichste DEL-Saison aller Zeiten am 17. Dezember und dem darauf folgenden Wochenende spielfrei. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Liga am Freitagvormittag veröffentlicht hat. Erst am Mittwoch, 23. Dezember um 20.30 Uhr greifen sie mit einem Auswärtsspiel in Krefeld ins Geschehen ein. Zum ersten Heimspiel begrüßen die Roosters am 27. Dezember um 17 Uhr die Grizzlys Wolfsburg am Seilersee.