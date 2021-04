Iserlohn soll zwei weitere Calisthenic-Parks erhalten

Iserlohn. In Sümmern gibt es bereits eine Sportanlage dieser Art. Sportausschuss lehnt dritte Spielfläche am Hemberg-Nordhang ab.

Die Sportstätten standen im Mittelpunkt der zweiten Sitzung des Iserlohner Sportausschusses dieses Jahres, zu der sich die Mitglieder per Videokonferenz zusammenschalteten. Von der ursprünglich angedachten Präsenzveranstaltung im Letmather Saalbau wurde kurzfristig Abstand genommen. Der Intensität und Lebhaftigkeit einiger Debatten tat das keinen Abbruch.

Beim ersten inhaltlichen Tagesordnungspunkt, der Errichtung von zwei Calisthenic-Parks in Letmathe und am Seilersee, herrschte noch weitgehend Einigkeit darüber, dass für die Anlagen, an denen Kraft und Beweglichkeit trainiert werden können, entsprechende finanzielle Mittel in den Haushalt 2022 eingestellt werden sollen.

Parks werden mit insgesamt 185.000 Euro veranschlagt

Etwa 60.000 Euro werden für den Standort Letmathe veranschlagt, am Seilersee wird mit Kosten in Höhe von rund 125.000 Euro gerechnet. Lediglich um die Frage, wo genau in Letmathe gebaut werden soll, gab es eine kurze Diskussion. In der engeren Auswahl standen der Volksgarten und das Waldstadion, das nach einer kurzen Erläuterung von Dezernent Martin Stolte auch das Rennen machen dürfte. Stoltes Argumentation gegen den Volksgarten beinhaltete den bereits bestehenden Masterplan, zudem sollen keine weiteren Grünflächen zerstört werden. „Und am Waldstadion rechnet mit mit Synergieeffekten.“

Um Haushaltsgeld ging es auch im Sinne des SV Iserlohn 95, der 2019 bei Wartungsarbeiten an der Filteranlage des Heidebades feststellte, dass dringender Sanierungsbedarf bestand. Andernfalls hätte das Freibad in der Saison 2020 nicht öffnen können. Der Verein, der damals in Eigenregie tätig wurde, bekam die Zusage, dass die Kosten in Höhe von 85.000 Euro von der Stadt übernommen werden. Einstimmig wurde beschlossen, dass das jetzt genau so passieren soll.

An Intensität gewann die Diskussion, als die Ausschussvorsitzende Silvia Patscher den Punkt „Fortgang der Sportentwicklungsplanung“ aufrief. Die SPD äußerte bei der Antragsstellung die Sorge, dass die Sache nicht weiter verfolgt werde, und das obwohl die University of Applied Sciences Europe (UE) ein entsprechendes Konzept inklusive Abschlussbericht erstellt hat. „Man hat doch durch die Pandemie Zeit, um in Ruhe daran arbeiten zu können“, begründete Dieter Beele (SPD).

Sportbüro-Leiter Ralf Horstmann räumte zwar ein, dass zuletzt zwischen Stadt und UE Funkstille herrschte, man wolle die Gespräche aber in der kommenden Woche wieder aufnehmen. „Und es ist ja auch nicht so, dass sich gar nicht s getan hat. Zum Beispiel wurden der Sportplatz Seilersee und die Mountainbikestrecke im Stadtwald gemacht.“

In Zusammenhang damit stand auch eine ebenfalls von der SPD angeregte „Prioritätenliste zur Sanierung der Sportstätten“. Silvia Patscher empfahl, dass Gespräche mit dem kommunalen Immobilienmanagement aufgenommen werden sollen. Die SPD brachte zudem die „Überprüfung des Areals Hemberg-Nord zur Schaffung einer zentralen Sportfläche“ ins Gespräch.

Ein weiterer Sportplatz gerne – aber bitte nicht am Hemberg

Doch dieses Anliegen wurde mit fünf zu elf Stimmen abgelehnt – nicht weil die Notwendigkeit, dass mindestens ein Sportplatz im Stadtgebiet fehlt, sondern weil die Mehrheit der Ausschussmitglieder den Hemberg-Nordhang wegen der Mülldeponie als nicht geeignet ansieht, zumal es offenbar nur Vermutungen gibt, wo sich der Deponiekörper genau befindet. Die Beauftragung der Stadtverwaltung, Flächen für die Errichtung eines weiteren Sportplatzes zu ermitteln, wurde dagegen einstimmig angenommen.