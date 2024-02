Iserlohner EC: Das bedeuten die zwei Wochenend-Siege der U20

Iserlohn Gegen den SC Bietigheim fuhr die U20 des Iserlohner EC zwei wichtige Erfolge für die bestmögliche Play-off-Ausgangsposition ein.

Auch wenn der Schritt noch nicht entscheidend war, mit den zwei Siegen gegen Bietigheim machen die Young Roosters in der DNL-Qualifikationsrunde 1 einen wichtigen Schritt in Richtung Play-off-Heimrecht. Der Abstand zum Fünften Rosenheim beträgt nun acht Punkte, wobei der SBR ein Spiel mehr absolviert hat.

Young Roosters egalisieren dreimaligen Rückstand

Die beiden Partien gegen die vom Ex-ECD-Torhüter Rupert Meister trainierten Schwaben waren durchaus eng. Am Samstag egalisierte der IEC dreimal einen Rückstand. Als Leandré Muchery dann eine Sekunde vor Ablauf der regulären Spielzeit in Überzahl den Puck zum 4:3 über die Linie drückte, löste das großen Jubel auf der Young Roosters-Bank aus. „Über 50 Minuten haben wir super gespielt. Im zweiten Drittel haben wir die ersten zehn Minuten verpennt“, bilanzierte Noureddine Bettahar. Der Trainer sah sein Team in allen Zonen dem Gegner überlegen, auch in den Zweikämpfen. Ein Dorn im Auge waren ihm derweil die drei Unterzahl-Gegentore. „Als bisher bestes Unterzahlteam haben wir da nicht gut agiert“. In der Penaltykilling-Wertung rutschte der IEC hinter Bietigheim und Kaufbeuren auf Rang drei ab.

Am Sonntag sorgte der frühe Spielbeginn um 9 Uhr dafür, dass den Young Roosters anfangs der Biss fehlte. „Die Scheibe lief nicht rund, und wir machten leichtsinnige Fehler“, so Bettahar. Das zweite Drittel eröffnete U17-Spieler Stanislav Kronhardt mit der Führung, auf die Bietigheim nur 17 Sekunden später mit dem Ausgleich antwortete. Leon Bußmann sorgte mit zwei Treffern für etwas Ruhe. Das 3:1 war dabei herrlich herausgespielt. Fünf Sekunden vor Ende des Mittelabschnitts kassierte der IEC nach überstandener Unterzahl das 2:3. Im bis dahin offenen Schlussdrittel sorgte Maik Akanbaew mit einem sicher verwandelten Penalty dann für die Entscheidung.

Überzahl-Training steht beim Training im Fokus

„Die Mannschaft hat einen Weg gefunden, die Spiele zu gewinnen. Das ist, was zählt“, zeigte sich Bettahar zufrieden über die sechs Punkte, mit denen die Young Roosters weiter alle Trümpfe für einen Platz unter den ersten Vier in der Hand halten. Unter der Woche wird angesichts der nicht genutzten Powerplays das Überzahltraining im Fokus stehen. Durch die Rückkehr zuletzt verletzten Spielern stehen dem U20-Coach wieder mehr Alternativen zur Verfügung. „Es gilt daher auch, das Teamgefüge stärken. Wenn wir alle Jungs an Bord haben, sind wir nur schwer zu schlagen“, blickt Noureddine Bettahar optimistisch auf das kommende Wochenende beim Zweiten Kaufbeuren.

Die Statistik

Iserlohner EC - SC Bietigheim-Bissingen 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Tore: 1:0 (20:29) S. Kronhardt (Bürgelt, Herbold), 1:1 (20:46) Jirgensons (Knot), 2:1 (29:25) Bußmann (Bürgelt, S. Kronhardt), 3:1 (37:18) Bußmann (S. Kronhardt, Herbold), 3:2 (39:55) Knecht (Judin, Becker), 4:2 (48:34) Akanbaew (Penalty)

Torschüsse: 26/24

Strafminuten: 8/10

Iserlohner EC - SC Bietigheim-Bissingen 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Tore: 0:1 (5:42) Hinz (Scheck, Fass/5-4), 1:1 (28:35) Bußmann (Bürgelt, Krebietke), 1:2 (34:16) Jirgensons (Kärcher, Hinz/5-4), 2:2 (36:16) S. Kronhardt (Krebietke, Bußmann), 2:3 (42:21) Hinz (Kärcher, Menzel/5-4), 3:3 (58:00) Herbold (Seibel, Dolinenko), 4:3 (59:59) Muchery (Bürgelt, Geiger/5-4)

Torschüsse: 24/22

Strafminuten: 10/10

Iserlohner EC: Döge - Herbold, Jung; Hahn, Leveringhaus; Lauer, Krebietke; Bauer (Sa.), Akanbaew (So.) - Bußmann, Bürgelt, S. Kronhardt; W. Kronhardt, Geiger, Muchery; Wagner, Seibel, Benner; Dolinenko, Morasch, Korobov.

