Eishockey Iserlohner EC: So verlief der Start in die U17-Meisterrunde

Iserlohn Die U17 des Iserlohner EC startete mit zwei Begegnungen gegen den EC Bad Tölz in die DEB-Meisterrunde – und das erfolgreich.

Mit zwei klaren Siegen gegen den EC Bad Tölz hievte sich die U17 der Young Roosters zum Start der DEB-Meisterrunde gleich an die Tabellenspitze. Etwas getrübt wurde das erfolgreiche Wochenende durch das harte Einsteigen der Oberbayern und dem nun längerfristigen Ausfall von Liam Kristensson mit einem Handgelenkbruch.

Nach der Schlusssirene wurde es nochmal emotional

Als am Sonntagmittag die Schlusssirene ertönte, wurde es nochmal emotional. IEC-Trainer Richard Jares diskutierte mit ECT-Coach Klaus Kathan über die zum Teil unfaire Spielweise der Gäste. Diese gipfelte in der 50. Minute in einem gezielten Bandencheck von ECT-Stürmer Tobias Hermstedt gegen Timo Hausfelder direkt an der Iserlohner Bank. Der IEC-Verteidiger musste benommen vom Eis geführt werden, der lädierte Nacken wurde mit einem Eisbeutel gekühlt. Nach einer Behandlung in der Kabine kehrte Hausfelder für zwei Wechsel zum Ende zurück aufs Eis. Der Tölzer kassierte zurecht eine Matchstrafe. „Das war schmutzig. Ich verstehe nicht, wie man so Eishockey spielen kann“, schüttelte Richard Jares seinen Kopf über den Gegner.

Bereits am Samstag brach sich Liam Kristensson nach dem Check eines Tölzers das rechte Handgelenk. Für ihn war es Grund genug, das im Eishockey übliche Shakehands mit dem Gegner zu vermeiden. Mit einer winkenden Handbewegung wollte Jares sein Team direkt in die Kabine schicken, letztendlich blieben die Young Roosters aber sportlich und klatschen mit dem ECT ab. Dennoch brachte Jares Ansinnen Schiedsrichter Raphael Leibried zur Weißglut, der aus seiner Kabine heraus dem IEC-Coach mangelndes Verantwortungsbewusstsein vorwarf. „Ich erwarte von ihm, dass er das Spiel anders pfeift. Das war schlecht geleitet. Er hat zu viel durchgehen lassen“, konterte Jares und blieb dabei zumindest äußerlich gelassen.

Tabellenführung sorgt für zusätzliches Selbstbewusstsein

Mit dem Blick auf die beiden deutlichen Erfolge kehrte dann bei Richard Jares auch wieder das Lächeln zurück. „Alle haben mit sehr viel Lust gespielt. Die Jungs haben zuvor hart trainiert. Das Tempo in der Woche war hoch. Es war ein perfektes Training“, freute sich Jares über die Reaktion seiner Schützlinge nach der deutlichen Ansage von vor zwei Wochen. Dass sie mit den beiden Siegen erstmals an der Spitze in der U17-Division stehen, freut den Coach besonders. „Das gibt uns Selbstbewusstsein.“

Am kommenden Wochenende steht am Samstag (19.30 Uhr) in Krefeld die einzige Partie auf dem Plan. „Wir müssen dort unsere Leistung bestätigen. Die ersten drei Spiele sind wichtig für einen guten Start“, blickt Jares bereits auf die häufigen, langen Auswärtsfahrten bis Anfang Februar des kommenden Jahres.

Iserlohner EC - EC Bad Tölz 7:3 (1:0, 4:1, 2:2)

Tore: 1:0 (15:25) Rahlenbeck (Budzier, Bastian), 2:0 (20:36) Ahlheim (S. Kronhardt, Propst/4-5), 3:0 (24:00) Bathe (Hausfelder, Nash), 3:1 (31:58) Strauss (Bazsanyi, Jäger/5-4), 4:1 (32:28) Nash (Theuerholz, Hausfelder), 5:1 (39:32) Hausfelder (Bathe, Rahlenbeck/5-4), 6:1 (43:25) Theuerholz (Deimann), 7:1 (45:10) Rahlenbeck (Thuerholz), 7:2 (45:44) Heininger (Kreizer, Bartl), 7:3 (55:25) Bartl (Bazsanyi, Huss/5-4)

Strafminuten: 18/16 + Matchstrafe (Hermstedt)

Iserlohner EC - EC Bad Tölz 4:1 (2:0, 0:0 2:1)

Tore: 1:0 (1:07) S. Kronhardt (Radionovs, Deimann), 2:0 (8:15) Radionovs (Propst, S. Kronhardt/5-4), 3:0 (41:43) Budzier (Rahlenbeck, Ahlheim), 4:0 (47:08) Theuerholz (Hausfelder, Wegge), 4:1 (50:57) Jäger (Gindhart, Heininger)

Strafminuten: 8/12

Iserlohner EC: Blumenkamp (Sa), Kuklok (So) - Ahlheim, Hausfelder; Deimann, Radionovs; Wegge, Kristensson (Sa) - Nash, Bathe, Theuerholz; S. Kronhardt, Smirnykh, Propst; Wirtz, Budzier, Rahlenbeck; Bastian.

