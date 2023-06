Iserlohner Feyyaz Gümüs setzt Goldjagd in Luxemburg fort

Iserlohn. Er siegt und siegt und siegt. Der Iserlohner Feyyaz Gümüs holt auch in Luxemburg den Titel im Taekwondo der U18-Junioren bis 51 Kilogramm.

Mit drei ganz heißen Taekwondo-Eisen war das TKD Center Iserlohn bei den „Luxembourg Open“ vertreten. Es handelte sich dabei um Laura Goebel und die Gümüs-Brüder Feyyaz und Kaan. Wie von TrainerCarlos Esteves erwartet, dominierte Feyyaz Gümüs in der Gewichtsklasse bis 51 Kilogramm bei den U18-Junioren.

In der ersten Runde besiegte er seinen französischen Kontrahenten durch K.o, im Viertelfinale schaltete er einen Portugiesen und im Halbfinale einen Niederländer jeweils in zwei Durchgängen aus. Im Finale besiegte er seinen ewigen Widersacher aus Spanien mit 2:1.

Bundestrainer urteilt über Gümüs

Esteves kritisierte zwar Gümüs’ Auftritt im verlorenen ersten Durchgang, aber auch Bundestrainer Boris Winkler äußerte sich laut Esteves über seinen Schützling. „Winkler sagte zu Feyyaz, dass er aufhören sollte zu kämpfen, damit andere auch mal gewinnen. Es ist tatsächlich nicht normal, dass man zwölf, dreizehn Kämpfe in Serie gewinnt.“ Esteves merkte zufrieden an, dass Feyyaz Gümüs erneut bewiesen hat, dass er in seiner Altersklasse in Europa die Nummer eins ist. Deswegen darf er sich noch in diesem Jahr bei zwei Europameisterschaften beweisen, zunächst steht im August die U21-EM in Italien an.

Trotz seiner erst 17 Jahre ging Kaan Gümüs bei den Senioren bis 54 Kilo an den Start. „Er erwischte bereits im Auftaktkampf einen sehr starken Gegner aus Moldavien, dem sich Kaan trotz guter Leistung letztlich mit 1:2 geschlagen geben musste“, schilderte Esteves. Und dann Laura Goebel: Um das einstige Edeltalent des TKD-Centers war es zuletzt ruhig geworden. „Sie war lange verletzt und hat auch unter strukturellen Problemen gelitten“, schildert Esteves, auf die er auf Nachfrage näher einging: „Sie war ja Sportsoldatin und bekam deswegen einen anderen Trainer zugewiesen, aber das hat nicht gut funktioniert. Ihr fehlen Ausdauer und Durchsetzungsvermögen, und es wird noch etwas dauern, bis diese Defizite aufgearbeitet sind.“

Hat Goebel ihre Talsohle durchschritten?

In der Weltrangliste verlor Laura Goebel 44 Plätze, sie rutschte von Rang 36 auf 80 ab und musste trotz ansteigender Form auch in Luxemburg zusehen, als es um die Medaillen ging. Sie startete bei den Seniorinnen bis 62 Kilo und besiegte in dieser ungewohnten Gewichtsklasse Gegnerinnen aus den USA mit 2:0 und aus Deutschland mit 2:1. Im Viertelfinale ging es dann gegen eine schwedische Kämpferin auf die Matte. Trotz starken Kampfes musste Laura sich am Ende knapp mit 1:2 geschlagen geben.

