Iserlohner Mountainbiker machen sich „selbstständig“

Der Mountainbike-Sport hat sich auch in Iserlohn dank der Dead Pedals Society in den letzten Jahren etabliert.

Iserlohn Die Mountainbiker der Dead Pedals Society waren bislang eine Abteilung des großen TuS Iserlohn. Das soll sich im neuen Jahr ändern.

„Der TuS Iserlohn war in den ersten Jahren seit unserer ‚Geburt‘ im Jahr 2019, als wir noch aus sechs bis acht Bikern bestanden, und unserer folgenden ,Kinder- und Jugendzeit‘ ein wichtiger Rückhalt und Partner. Dafür sind wir ihm nach wie vor sehr dankbar“, blickt Martina Libera auf die Anfänge der „Dead Pedals Society“ zurück. „Aber jetzt sind wir erwachsen und wollen künftig lieber auf eigenen Beinen stehen.“ Deshalb hätten bereits seit dem Sommer intensive Gespräche mit dem TuS Iserlohn stattgefunden, um die Loslösung vom Großverein in die Wege zu leiten.

Warten auf den Eintrag ins Vereinsregister

„Inzwischen waren wir auch bereits bei einem Notar, um die Vereinsgründung samt sämtlicher Formalitäten wasserfest zu machen“, berichtet Libera, die für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im „Club der toten Pedalen“ – angelehnt an den Film „Club der toten Dichter“ – verantwortlich ist. „Wir hoffen, dass es bis zum 1. Januar 2024 noch mit dem notwendigen Eintrag in das Vereinsregister beim Amtsgericht klappt, damit wir dann richtig loslegen können.“ Die Zusammensetzung des siebenköpfigen Vorstandes bleibt unverändert, nur dass es eben kein Abteilungs-, sondern ein echter Vereinsvorstand sein wird. Vorsitzender wird weiterhin Thilo Koesling sein, sein Stellvertreter Christoph Hebmüller.

Nach Aussage von Martina Libera gebe es weitere Gründe für die Loslösung vom TuS Iserlohn. Zum einen habe man irgendwann gemerkt, dass ein traditioneller Turn- und Sportverein nicht so recht zum Image der eher wilden, unabhängigen und jungen Sportart Mountainbiking passe. „Seit wir den Gedanken einer Loslösung vom TuS bekannt gemacht hatten, haben sich bereits einige Mountainbiker bei uns gemeldet und gesagt, dass sie gerne Mitglied bei uns würden, sobald wir ein eigenständiger Verein wären.“ Außerdem könne man so die Beiträge der inzwischen rund 100 Mitglieder zukünftig in die eigenen Projekte stecken.

Vom Laternenumzug über die Baumpflanzaktion bis zum Iron Race

Und die gibt es reichlich. „Da sind natürlich zunächst einmal unsere bereits etablierten Veranstaltungen und Events zu nennen“, berichtet Martina Libera. Neben dem beliebten Laternenumzug, Müllsammelaktionen oder der kürzlichen Baumpflanzaktion als symbolischer Ausgleich für die Anlage der Trails gehört im sportlichen Bereich vor allem das „Iron Race“ dazu. „Das ist ein Zeitfahren auf der sogenannten Schmelzbahn, unserem Trail im Iserlohner Stadtwald, das wir bereits zweimal erfolgreich ausgetragen haben und zu dem viele Mountainbiker auch aus größerer Entfernung angereist sind“, so die Iserlohnerin.

Hinzu kommen weitere sportliche Aktivitäten wie die regelmäßigen, gemeinsamen Ausfahrten an jedem ersten Sonntag im Monat oder die Aktion „Minipedals“, bei der die Mountainbiker von übermorgen mit ihren Eltern auf dem Schmelzplatz erfolgreich die ersten Hindernisse überwinden oder umkurven (jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr).

Wenn Jugendliche beim Bau eines solchen Trails aktiv mithelfen, identifizieren sie sich später mehr damit und kümmern sich um den Erhalt. Martina Libera

Ein weiteres Projekt der „Dead Pedals Society“, das bereits in den Startlöchern steht, sind wie berichtet die „Bienenwald-Trails“. Dabei sollen im Bereich Ihmert insgesamt drei neue Mountainbike-Strecken auch auf Hemeraner Stadtgebiet entstehen. „Eine Strecke werden Mitglieder der Mountainbike-Jugendabteilung des TSV Ihmert unter unserer Anleitung herrichten“, erläutert die Expertin, die bereits gute Erfahrung damit gemacht hat, wenn Jugendliche beim Bau eines solchen Trails aktiv mithelfen. „Dann identifizieren sie sich später mehr damit und kümmern sich um den Erhalt.“ Die Fördergelder durch das LEADER-Programm seien bereits bewilligt, „nur können sie momentan aufgrund des Hacker-Angriffs noch nicht freigegeben werden“, bedauert Libera die Verzögerung.

Außerdem kontaktiert Martina Libera momentan noch private Waldbesitzer. „Mittelfristig könnten wir uns gut vorstellen, dass wir ein Waldgrundstück pachten, um es in Absprache mit der Organisation ,Wald und Holz‘ quasi als Vereinsgelände zu nutzen und unkompliziert nach unseren Vorstellungen zu gestalten.“

