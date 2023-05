Iserlohner Schwimmer unter den Top 3

Gute Laune auch unter Wasser: Die erfolgreichen Teilnehmer der SGW Iserlohn in Warendorf.

Warendorf. Die Iserlohner Schwimmer machten durch zahlreiche Platzierungen auf dem Treppchen auf sich aufmerksam. Einen bitteren Augenblick gab es aber auch.

Mit zwölf Teilnehmern war die SG Wassersport Iserlohn beim 41. Sparkassen-Pokalschwimmen in Warendorf vertreten. Die Iserlohner Schwimmer absolvierten insgesamt 57 Starts als Vorbereitung auf die NRW-Meisterschaften.

Das SGWI-Team stellte sich in zwei Staffeln der Konkurrenz, und und es gab auch einige bemerkenswerte Einzelleistungen. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Adrian Altkrüger, Carlotta Bartmann und Pia Jost, die alle auf ihren Strecken Top-Platzierungen erreichten. Adrian Altkrüger schwamm die 100 m Brust in 1:35,76 Min., was Platz zwei bedeutete. Carlotta Bartmann erzielte über 200 m Brust eine Zeit von 3:10,34 Min., womit sie ebenfalls als Zweite auf das Siegerpodest klettern durfte.

Pia Jost wurde Dritte über 100 m Freistil mit einer Zeit von 1:03,88 Min.. „Diese herausragenden Leistungen sind das Ergebnis von jahrelangem Training und hartem Einsatz“, befand SGWI-Trainer Gerrit Koschmieder.

Heftige Kritik an Entscheidung einer Schwimmrichterin

Doch es gab aus Iserlohner Sicht auch eine bedauerliche Fehlentscheidung einer Schwimmrichterin. Luis Gehle wurde disqualifiziert, weil ihm angeblich über die Bruststrecke ein technischen Fehler beim Beinschlag unterlief.

„Das war definitiv falsch, weil motorisch überhaupt nicht möglich“, äußerte Luis Gehle anschließend sein Unverständnis über die Entscheidung. Luis Gehle ging daraufhin mit Wut im Bauch an den nächsten Start und pulverisierte seine Bestzeit über 100 m Schmetterling. „Er schwamm das perfekte Rennen, sowohl von der Technik als auch der Aufteilung“, freute sich sein Trainer. Am Ende stand auf der Anzeigetafel eine neue Bestzeit von 1:11,95 Min., sechs Sekunden schneller als seine alte Bestmarke.

Eine besondere Erwähnung verdient auch Pia Heer, die als Verstärkung für die Mannschaft fungierte und ihren ersten „richtigen“ Langbahn-Wettkampf mit der Leistungsgruppe schwimmen durfte. „Pia kommt aus der Nachbarstadt Altena und nimmt lange Fahrten auf sich, um an den Trainingseinheiten der Mannschaft teilzunehmen“, lobte Gerrit Koschmieder. „Ihre Einstellung und ihr Einsatz werden von der Mannschaft und dem Trainerstab sehr geschätzt, und sie hat sich als echte Verstärkung für das Team erwiesen.“

Die Veranstaltung fand im Hallenbad der Sportschule der Bundeswehr statt und wurde von der Warendorfer SU ausgerichtet. Die Wettkampfstätte bot optimale Voraussetzungen mit acht 50-m-Bahnen, elektronischer Zeitmessung und einer Tribüne für 650 Zuschauer.

