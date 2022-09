Iserlohner Taekwondo-Talente gewinnen Landesmeistertitel

Velbert/Iserlohn. Das TKD-Center Iserlohn verzeichnet mit drei Siegen eine gute Bilanz bei der Landesmeisterschaft.

Die Talentschmiede des TKD Centers Iserlohn hat ihre Titelsammlung weiter aufgestockt. Sechs Nachwuchskämpfer starteten bei der Offenen Taekwondo-Landesmeisterschaft in Velbert und stellten ihr Können unter Beweis – nicht zuletzt durch den Gewinn von drei Goldmedaillen.

Kaan Gümüs, der Deutsche Vizemeister, startete in der Jugend A der Leistungsklasse 1 in der Kategorie bis 73 kg, und er krönte nach einem hervorragenden Kampf sein Comeback nach dem Armbruch im Finale der Deutschen Meisterschaft mit Platz eins. Tuana Sahin zeigte ihre Qualitäten gegen eine ältere und erfahrenere Gegnerin und nahm somit verdient den Siegerpokal in der Jugend B (LK2, +59 kg) entgegen. „Sie hat ein großes Kämpferherz und wird ihren Weg machen“, versicherte Trainer Carlos Esteves. Feyyaz Gümüs, ebenfalls Deutscher Vizemeister und auf Platz vier in der Europa-Rangliste, fuhr in der Jugend A (LK1 bis 51 kg) den Sieg ein.

Aber auch die jüngsten TKD-Talente überzeugten in Velbert. Aysu Gümüs kämpfte sich in der Jugend C (LK 2, -27 kg) bis ins Finale, wo sie einer starken Gegnerin unterlag. Damit konnte sie bei ihrem zweiten Wettkampf überhaupt durchaus zufrieden die Silbermedaille entgegen nehmen. „Sie hat sich schon einiges von ihren Brüdern abgeschaut“, meinte Esteves. Xenia Fahrenbruch gelangte nach längerer Wettkampfpause in der Jugend C (LK 1, -35 kg) bis ins Halbfinale. Auch wenn es hier nicht zum Sieg reichte, zeigte sie großen Kampfgeist und verdiente sich die Bronzemedaille. Lisanne Assmann startete in der Jugend C (LK 2, -32 kg), aber sie konnte nicht an die Erfolge der letzten Wettkämpfe anknüpfen und musste sich trotz guter Leistung in der Vorrunde geschlagen geben.

Carlos Esteves zeigte sich insgesamt zufrieden mit den Leistungen und sah die Nachhaltigkeit seiner Arbeit bestätigt. „Wir haben einige wirklich vielversprechende junge Talente in unseren Reihen.“

Das Aushängeschild des TKD-Centers Iserlohn, Laura Goebel, will zum Jahresende auf die Wettkampfbühne zurückkehren. Nach ihrer Verletzungspause absolviert sie derzeit ihre Grundausbildung in der Sportförderkompanie der Bundeswehr in Hannover, ehe Ende Oktober das intensive Training am Leistungsstützpunkt in Düsseldorf beginnen wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe